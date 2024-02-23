Хави считает, что Араухо должен стать олицетворением «Барселоны»

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вчера, 15:57

Главный тренер «Барселоны» высказался о защитнике каталонцев и сборной Уругвая .

Для меня нет никаких сомнений, Араухо должен быть настоящим и будущим «Барселоны». Он — основополагающая часть клуба и уже капитан. Рональд навсегда должен стать частью «Барселоны».

Араухо находится в системе «сине-гранатовых» с августа 2018 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил мяч и получил 8 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что представители уругвайца провели встречу со спортивным директором «Барселоны».