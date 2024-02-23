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Хави считает, что Араухо должен стать олицетворением «Барселоны»

вчера, 15:57

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о защитнике каталонцев и сборной Уругвая Рональде Араухо.

Для меня нет никаких сомнений, Араухо должен быть настоящим и будущим «Барселоны». Он — основополагающая часть клуба и уже капитан. Рональд навсегда должен стать частью «Барселоны».

Араухо находится в системе «сине-гранатовых» с августа 2018 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил мяч и получил 8 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что представители уругвайца провели встречу со спортивным директором «Барселоны».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:24
Барсе прежде всего надо думать как выйти из затяжного игрового кризиса, а о символизме можно будет говорить потом в светлом будущем...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:16
Нет ни каких сомнений, что Рональд отменный центрдеф, есть сомнения в том, что у Хави язык без костей, предпосылки к этому были уже неоднократно
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:04
Ну а что, характер у него действительно крепкий, просто зверь. Думаю, если так же продолжится, то наверное слава Хави станут пророческими для Барсы.... всегда говорит правильные слова, не скандалит и не несет чушь, не ноет... Но многое будет зависеть как от руководства Барсы, так и от нового тренера.
Гость
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