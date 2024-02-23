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Нагельсманн о Кроосе: «Он отлично впишется в команду»

вчера, 13:50

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал на возвращение полузащитника «Реала» Тони Крооса в национальную команду.

Я заранее поговорил со многими игроками по телефону и внимательно выслушал их, чтобы понять, нет ли у кого-нибудь проблем с Кроосом. Напротив, все были настроены очень позитивно.

Он отлично впишется в команду, которую мы задумали, как связующий игрок в полузащите. Тони принесёт нам пользу благодаря своему опыту. У Крооса особая роль в его клубе — он направляет молодых игроков и показывает им, как они могут хорошо работать.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с Кроосом.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:24
Ну не язви! Молодой тренер применил нлп для вопроса с журналюгами шоб лучше подсгладить углы на тему "вечно ли будут в сборной ошиваться старперы, в то время как трофеев давно не сыскать?" Думал ли он в это время, что напорется на коммент таких душнил как ты? Шутка, не обижайся)
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:36
Нагельсманом уже можно прощаться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:30, ред.
Тренер спрашивает у игроков, взять ли другого игрока в команду?) Понятно, что сборной Германии с таким подходом ничего не светит)

Типа спросил у возил Мусиалы и Леройчика, взять ли в команду лучшего игрока по пасам вперёд в топ-5 чемпионатов в 2023-м году, чемпиона мира и четырехкратного обладателя ЛЧ?)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:11
Займет на поле чьё-то место.
В 2021 году после вылета сборной от англичан в 1/8 обиделся и ушел из сборной, теперь посидел подумал, турнир дома в Германии, группа проходная, почему бы и не вернуться на готовое.
Capral
Capral
вчера в 13:54, ред.
Вот, только, как бы, авторитет Крооса, не перевесил- мальчишество и несолидность Нагельсманна...
Гость
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