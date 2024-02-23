Нагельсманн о Кроосе: «Он отлично впишется в команду»

Главный тренер сборной Германии отреагировал на возвращение полузащитника «Реала» в национальную команду.

Я заранее поговорил со многими игроками по телефону и внимательно выслушал их, чтобы понять, нет ли у кого-нибудь проблем с Кроосом. Напротив, все были настроены очень позитивно.

Он отлично впишется в команду, которую мы задумали, как связующий игрок в полузащите. Тони принесёт нам пользу благодаря своему опыту. У Крооса особая роль в его клубе — он направляет молодых игроков и показывает им, как они могут хорошо работать.