Нагельсманн о Кроосе: «Он отлично впишется в команду»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал на возвращение полузащитника «Реала» Тони Крооса в национальную команду.
Я заранее поговорил со многими игроками по телефону и внимательно выслушал их, чтобы понять, нет ли у кого-нибудь проблем с Кроосом. Напротив, все были настроены очень позитивно.
Он отлично впишется в команду, которую мы задумали, как связующий игрок в полузащите. Тони принесёт нам пользу благодаря своему опыту. У Крооса особая роль в его клубе — он направляет молодых игроков и показывает им, как они могут хорошо работать.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с Кроосом.
Типа спросил у возил Мусиалы и Леройчика, взять ли в команду лучшего игрока по пасам вперёд в топ-5 чемпионатов в 2023-м году, чемпиона мира и четырехкратного обладателя ЛЧ?)
Типа спросил у возил Мусиалы и Леройчика, взять ли в команду лучшего игрока по пасам вперёд в топ-5 чемпионатов в 2023-м году, чемпиона мира и четырехкратного обладателя ЛЧ?)
В 2021 году после вылета сборной от англичан в 1/8 обиделся и ушел из сборной, теперь посидел подумал, турнир дома в Германии, группа проходная, почему бы и не вернуться на готовое.
В 2021 году после вылета сборной от англичан в 1/8 обиделся и ушел из сборной, теперь посидел подумал, турнир дома в Германии, группа проходная, почему бы и не вернуться на готовое.