Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» отзаявил двух футболистов

вчера, 14:09

«Спартак» отзаявил вратаря Илью Свинова и защитника Леона Классена. Сообщается, что оба футболиста будут заявлены за «Спартак-2», но при необходимости смогут сыграть и за основную команду.

В текущем сезоне Свинов провёл 3 матча, в которых пропустил 10 мячей. Его контракт со «Спартаком» истекает в июне 2025 года. Классен выступает за «красно-белых» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне 23-летний левый защитник сыграл 7 матчей, забил 2 мяча, отдал результативную передачу и получил 3 жёлтых карточки.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что новых приобретений зимой не будет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВратарь «Уфы» сможет выступать за сборную из Азии
Вчера, 18:58
Кроос возвращается в сборную Германии
Вчера, 16:44
«Зенит» исключил Марио Фернандеса из заявки РПЛ
Вчера, 15:49
СлухиПСЖ хочет сохранить Хави Симонса и Заира-Эмери
20 февраля
Жота и Джонс пропустят финал Кубка Лиги
20 февраля
Официально«Рубин» внёс в заявку на РПЛ 17-летнего иранского нападающего
19 февраля
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:11
Зачем дёргали Свинова из Факела, непонятно... Лавка блестит...
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:51
Селекция продолжается. фк СПАРТАК - на правильном пути. Успехов и Побед фк СПАРТАК г Москва!!!
cwp2epzx4uw7
cwp2epzx4uw7
вчера в 14:51
Спартак 2 это хороший выход! Всегда можно посмотреть и вернуть назад!!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:27
Чем Классен так плох я так и не понял
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 14:25
Обоих в Факел или Крылья отдали б в аренду
c68erpnu6vab
c68erpnu6vab
вчера в 14:12
Классен не защитник, а практически нападающий судя по статистике. За это его судя по всему во вторую команду и сослали.
Kiarnt
Kiarnt
вчера в 14:12
Свинов в спартаке много добился.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 