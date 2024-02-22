«Спартак» отзаявил двух футболистов

1708600161

вчера, 14:09

«Спартак» отзаявил вратаря и защитника . Сообщается, что оба футболиста будут заявлены за «Спартак-2», но при необходимости смогут сыграть и за основную команду.

В текущем сезоне Свинов провёл 3 матча, в которых пропустил 10 мячей. Его контракт со «Спартаком» истекает в июне 2025 года. Классен выступает за «красно-белых» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне 23-летний левый защитник сыграл 7 матчей, забил 2 мяча, отдал результативную передачу и получил 3 жёлтых карточки.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что новых приобретений зимой не будет.