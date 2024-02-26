Заболотный ответил на вопрос о новом контракте с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный дал комментарий на тему продления контракта с «армейцами».
Есть понимание, где начну следующий сезон? Пока нет, но я абстрагировался от этого. Живу одним днём, наслаждаюсь тем, где я сейчас нахожусь. Каждая неделя непредсказуемая — тяжело строить планы. Мне приятно находиться в ЦСКА, у нас классная атмосфера.
Каждую неделю что-то пишут: то меня продлевают, то — нет. Отношусь к этому с пониманием: всё, что связано с фамилией Заболотный, даёт рейтинг СМИ.
2,5 часа - 2 коммента....вот и весь рейтинг...
2,5 часа - 2 коммента....вот и весь рейтинг...