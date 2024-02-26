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Заболотный ответил на вопрос о новом контракте с ЦСКА

вчера, 23:30

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный дал комментарий на тему продления контракта с «армейцами».

Есть понимание, где начну следующий сезон? Пока нет, но я абстрагировался от этого. Живу одним днём, наслаждаюсь тем, где я сейчас нахожусь. Каждая неделя непредсказуемая — тяжело строить планы. Мне приятно находиться в ЦСКА, у нас классная атмосфера.

Каждую неделю что-то пишут: то меня продлевают, то — нет. Отношусь к этому с пониманием: всё, что связано с фамилией Заболотный, даёт рейтинг СМИ.

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Все комментарии
3uwtq4zvrs7h
3uwtq4zvrs7h
сегодня в 06:40
А внутри то глубоко наверняка скребет: Вдруг не продлят?
adekvat
adekvat
сегодня в 05:47
А зря надо искать местечко, пока не поздно.
112910415
112910415
сегодня в 05:47
надо продлить, наверное
7gb7jknh9fua
7gb7jknh9fua
сегодня в 03:59
Да похоже он так и пройдёт вся карьера
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:19
"всё, что связано с фамилией Заболотный, даёт рейтинг СМИ."- ))))
2,5 часа - 2 коммента....вот и весь рейтинг...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:35
Он воспитанник ЦСКА. После окончания контракта пришёл бесплатно. Звезд с неба не хватал, но и худшим не был
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:02
Зачем его вообще приглашали в ЦСКА . Пусть бы продолжал жить одним днём в Сочи .
Гость
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