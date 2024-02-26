Заболотный ответил на вопрос о новом контракте с ЦСКА

Нападающий ЦСКА дал комментарий на тему продления контракта с «армейцами».

Есть понимание, где начну следующий сезон? Пока нет, но я абстрагировался от этого. Живу одним днём, наслаждаюсь тем, где я сейчас нахожусь. Каждая неделя непредсказуемая — тяжело строить планы. Мне приятно находиться в ЦСКА , у нас классная атмосфера.