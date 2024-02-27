«Бавария» не готова удовлетворить запросы Дэвиса по зарплате

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вчера, 16:09

Защитник «Баварии» и сборной Канады требует от клуба зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Мюнхенцы не готовы платить такую большую сумму.

Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне левый защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил мяч, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего канадца ганского происхождения в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг устной договорённости о переходе Дэвиса.