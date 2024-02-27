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«Бавария» не готова удовлетворить запросы Дэвиса по зарплате

вчера, 16:09

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис требует от клуба зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Мюнхенцы не готовы платить такую большую сумму.

Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне левый защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил мяч, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего канадца ганского происхождения в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг устной договорённости о переходе Дэвиса.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 02:10
Футболисты сходят с ума. Альфонсо с каждым годом всё хуже и хуже, а денег хочет всё больше и больше. Крайне наглый молодой человек, гнать его нужно, он уже не заиграет нормально за Баварию.
hvs8fqbzx56v
hvs8fqbzx56v
вчера в 17:25
С такой зарплатой только в Англию или Саудовскую Аравию.
Вещий
Вещий
вчера в 17:16
Пусть сидит до 25 года и потом уматывает в Реал, если конечно ин им в 25 году нужен будет....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:06
Таких надо воспитывать лавкой.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:24
Похожая ситуация как с Тони Кросом
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