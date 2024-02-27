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«Ньюкасл» ведёт переговоры о продлении контракта с игроком сборной Бразилии

вчера, 10:38

«Ньюкасл» ведёт переговоры о новом контракте с полузащитником сборной Бразилии Жоэлинтоном. Главный тренер «сорок» Эдди Хау сообщил, что данный игрок важен для него.

Для меня всегда было приоритетом оставить его в команде на длительный срок. Я считаю, что это очень важно.

Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с июля 2019 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча, отдал 4 результативные передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Шеффилд Юнайтед».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:47
Один из лидеров, надо сохранить его!
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:44
Это рабочий процесс - бразильцами не разбрасываются.
Гость
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