«Ньюкасл» ведёт переговоры о продлении контракта с игроком сборной Бразилии

1709019489

вчера, 10:38

«Ньюкасл» ведёт переговоры о новом контракте с полузащитником сборной Бразилии . Главный тренер «сорок» сообщил, что данный игрок важен для него.

Для меня всегда было приоритетом оставить его в команде на длительный срок. Я считаю, что это очень важно.

Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с июля 2019 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча, отдал 4 результативные передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Шеффилд Юнайтед».