«Манчестер Юнайтед» прошёл в четвертьфинал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» одолел «Ноттингем Форест» на выезде в 1/8 финала Кубка Англии со счётом 1:0.
Победный гол забил Каземиро (89’).
Команды отыграли более 100 минут.
|Ноттингем Форест0 : 1Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ноттингем Форест» на выезде в 1/8 финала Кубка Англии со счётом 1:0.
Победный гол забил Каземиро (89’).
Команды отыграли более 100 минут.
Кто из нынешнего состава, кроме экс-реаловца и Гарначо, такой голешник может положить ? Маркус Рашфорд..., Антони ? Вот эти бездари наверняка в МЮ останутся, потому как их никто покупать не будет. Раш так и вовсе всем своим видом показывает, что одолжение делает, выходя на поле... Смотреть тошно.
Бруну сегодня, кстати, круто отыграл. Ныл как обычно..., но и играть не забывал.)
P.S. НФ - вообще не о чём. Хорошо, что МЮ прошёл дальше. Хоть вывеска с Ливером в 1/4 смотрибельная.
Кто из нынешнего состава, кроме экс-реаловца и Гарначо, такой голешник может положить ? Маркус Рашфорд..., Антони ? Вот эти бездари наверняка в МЮ останутся, потому как их никто покупать не будет. Раш так и вовсе всем своим видом показывает, что одолжение делает, выходя на поле... Смотреть тошно.
Бруну сегодня, кстати, круто отыграл. Ныл как обычно..., но и играть не забывал.)
P.S. НФ - вообще не о чём. Хорошо, что МЮ прошёл дальше. Хоть вывеска с Ливером в 1/4 смотрибельная.