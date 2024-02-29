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«Манчестер Юнайтед» прошёл в четвертьфинал Кубка Англии

сегодня, 00:43
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одолел «Ноттингем Форест» на выезде в 1/8 финала Кубка Англии со счётом 1:0.

Победный гол забил Каземиро (89’).

Команды отыграли более 100 минут.

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Каземиро
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:15
бисиклета - ? помню, конечно, такое иногда случается, подвиг - это овраг, в который герой сваливается по неосторожности. Но чем-то другим он нас не порадовал...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:23
МЮ с трудом,но прошли дальше!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:04
Со скрипом но вышли, дальше будет в разы сложнее
112910415
112910415
сегодня в 05:39
качество игры так себе
5c4tyk9b2vbr
5c4tyk9b2vbr ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 04:33
спасибо, поправили
3rvks5v8t9ch
3rvks5v8t9ch
сегодня в 03:22
Проводят бабушку через дорогу, а он сам прошёл
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:31, ред.
Хм. Эка невидаль!
Посмотри Ла Лигу малясь, - вот уж где веселье, так Веселье...! ((
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:20
"Весёлое Судейство"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 01:00, ред.
Бисиклету его вспомни с Эвертоном. Техника у него на уровне..., а вот партнёры по атаке - дно. Обыграться не с кем: Расмус раз в год стрельнёт и баиньки, а про этих двух, о которых писал ниже, и говорить не стоит ... Вот и прёт в обыгрыш один.
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:59
Гарначо старательный и не более, нет в нем изюминки. Впрочем, ему только 19, может и появится?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:57
Отмучались...Позор, конечно, игры как не было, так и нет Сэр Алекс сидел и ржал на трибуне, глядя на это безобразие.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:49
трепещите , вас ждут дети Клоппа!)))
они жаждут вашей крови)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:48, ред.
А эти "уникумы" Каземиро планируют продать. ))
Кто из нынешнего состава, кроме экс-реаловца и Гарначо, такой голешник может положить ? Маркус Рашфорд..., Антони ? Вот эти бездари наверняка в МЮ останутся, потому как их никто покупать не будет. Раш так и вовсе всем своим видом показывает, что одолжение делает, выходя на поле... Смотреть тошно.
Бруну сегодня, кстати, круто отыграл. Ныл как обычно..., но и играть не забывал.)

P.S. НФ - вообще не о чём. Хорошо, что МЮ прошёл дальше. Хоть вывеска с Ливером в 1/4 смотрибельная.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:44, ред.
«Манчестер Юнайтед» провёл в четвертьфинал Кубка Англии
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ПроШЁл, некого он не проводил, сам Провёлся))
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