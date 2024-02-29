«Интер» разгромил «Аталанту» на «Сан-Сиро»

«Интер» обыграл «Аталанту» в 21-м туре Серии А со счётом 4:0.
За миланцев отличились Маттео Дармиан (26’), Лаутаро Матринес (45+1’), Федерико Димарко (54’) и Давид Фраттези (72’).
По итогу матча ситуация в таблице не поменялась: «Интер» остаётся на 1-м месте, «Аталанта» идёт на 5-м.
Играют хорошо, но время покажет насколько долог подобный задор.
Играют хорошо, но время покажет насколько долог подобный задор.
Конечно один пенальти можно было и не ставить - на тоненького, микроскопический, даже траектория полета мяча не шелохнулась.
Конечно один пенальти можно было и не ставить - на тоненького, микроскопический, даже траектория полета мяча не шелохнулась.
Всех интеристов с победой!
Всех интеристов с победой!