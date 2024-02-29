«Интер» разгромил «Аталанту» на «Сан-Сиро»

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сегодня, 00:40

«Интер» обыграл «Аталанту» в 21-м туре Серии А со счётом 4:0.

За миланцев отличились (26’), (45+1’), (54’) и (72’).

По итогу матча ситуация в таблице не поменялась: «Интер» остаётся на 1-м месте, «Аталанта» идёт на 5-м.