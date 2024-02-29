Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2023/2024

«Интер» разгромил «Аталанту» на «Сан-Сиро»

сегодня, 00:40
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Интер» обыграл «Аталанту» в 21-м туре Серии А со счётом 4:0.

За миланцев отличились Маттео Дармиан (26’), Лаутаро Матринес (45+1’), Федерико Димарко (54’) и Давид Фраттези (72’).

По итогу матча ситуация в таблице не поменялась: «Интер» остаётся на 1-м месте, «Аталанта» идёт на 5-м.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел в 1/4 Кубка Англии
Сегодня, 00:52
«Манчестер Юнайтед» прошёл в четвертьфинал Кубка Англии
Сегодня, 00:43
«Челси» обыграл «Лидс» в матче 1/8 Кубка Англии
Сегодня, 00:28
«Наполи» разгромил «Сассуоло» на выезде
Вчера, 21:58
«Мальорка» вышла в финал Кубка Испании
Вчера, 02:24
«Ньюкасл» переиграл «Блэкберн» в Кубке Англии в серии пенальти
Вчера, 01:51
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
сегодня в 21:11
Я бы добавил : Аталанту Миранчука.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:02
Будем посмотреть.
Играют хорошо, но время покажет насколько долог подобный задор.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 13:01
С победой! Гасперини снова отхватил ;-) Мартинесу больше к точке не подходить , не его это похоже. Когда нет турка на поле роль пенальтиста нужно Барелле доверить , ведь в Кальяри исполнял. Тормазнутович 0 полезных действий.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 12:58
конкурентов то и нету нынче
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:01
Моментами Интер выдают игру подобную лучшим матчам МС!
Конечно один пенальти можно было и не ставить - на тоненького, микроскопический, даже траектория полета мяча не шелохнулась.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 10:47
На Джузеппе Меацца.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 10:23
Интер играл лучше, и соответсвенно победил заслуженно!!!!!!!!!!
Hauptman
Hauptman
сегодня в 08:12
Интер самый сильный.
v6qb7y9283f8
v6qb7y9283f8
сегодня в 07:34
Интер идёт чемпионским графиком
матос
матос
сегодня в 07:25
Отлично. Уверенно. Мощно. Браво Интер , всех с победой!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:34
Интер показывает настоящую чемпионскую игру, сметает всех подряд на своем пути и уверенно прёт к чемпионству!!! Лаутаро шикарен, вот кого нужно в Арсенал вместо Жезуса!!!
Всех интеристов с победой!
112910415
112910415
сегодня в 05:40
Интер выше на 2 головы !
38dbjnpwd3eg
38dbjnpwd3eg
сегодня в 03:24
Что-то сильно подкачала вчера Аталанта
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:43
Всех Интеристов с уверенной победой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 