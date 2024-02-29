«Челси» обыграл «Лидс» в матче 1/8 Кубка Англии

«Челси» обеспечил себе место в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Лидс» дома со счётом 3:2.
За «Челси» забили Николас Джексон (15’), Михаил Мудрик (37’) и Конор Галлахер (90+1’).
За «Лидс» дважды отличился Матео Фернандес (8’, 59’).
«Челси» обеспечил себе место в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Лидс» дома со счётом 3:2.
За «Челси» забили Николас Джексон (15’), Михаил Мудрик (37’) и Конор Галлахер (90+1’).
За «Лидс» дважды отличился Матео Фернандес (8’, 59’).
Лидс молодцы. Хорошо смотрелись. Казалось, что у них было больше желания победить при ничейном счете. Нехватила удачи. И Галахер удачно пробил в конце, что очень редко для нынешнего Челси и убил все желания Лидса.
А защите Челси и особенно Чалобе большой удачи. И сыгранности всем всем игрокам синих!
Лидс молодцы. Хорошо смотрелись. Казалось, что у них было больше желания победить при ничейном счете. Нехватила удачи. И Галахер удачно пробил в конце, что очень редко для нынешнего Челси и убил все желания Лидса.
А защите Челси и особенно Чалобе большой удачи. И сыгранности всем всем игрокам синих!
И честно говоря, как то уже и не жду. Если не победят в этом кубке, а это было очень близко. Потому, что при ответной игре на Элланд Роуд вряд ли сыграли бы лучше чем на своем родном стадионе. Хотя даже свои фанаты уже не так болеют на СБ. Не верят...
И честно говоря, как то уже и не жду. Если не победят в этом кубке, а это было очень близко. Потому, что при ответной игре на Элланд Роуд вряд ли сыграли бы лучше чем на своем родном стадионе. Хотя даже свои фанаты уже не так болеют на СБ. Не верят...