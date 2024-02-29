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«Челси» обыграл «Лидс» в матче 1/8 Кубка Англии

сегодня, 00:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Челси» обеспечил себе место в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Лидс» дома со счётом 3:2.

За «Челси» забили Николас Джексон (15’), Михаил Мудрик (37’) и Конор Галлахер (90+1’).

За «Лидс» дважды отличился Матео Фернандес (8’, 59’).

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Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 06:42
судя по игре - играли два одноплановых да и одноуровневых соперника, дальше прошел более удачливый.
112910415
112910415
сегодня в 05:41
победили при плохой игре
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 04:43
Сможет ли Челси серьёзно поправить дела в английской Премьер-Лиге в этом сезоне в плане результатов?
Capral
Capral ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:08
Согласен, даже нечего возразить. Могу, только пожелать, Вашему клубу- Удачи в дальнейшем, и вероятно- уже с другим тренером.
azkan
azkan ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:03
Я вообще давно не видел ожидаемого, т.е. нормального играющего Челси. Две три игры с топами и все.
И честно говоря, как то уже и не жду. Если не победят в этом кубке, а это было очень близко. Потому, что при ответной игре на Элланд Роуд вряд ли сыграли бы лучше чем на своем родном стадионе. Хотя даже свои фанаты уже не так болеют на СБ. Не верят...
Capral
Capral
сегодня в 00:43
Неоднозначный матч. Я далек, от того, чтобы сетовать на недавний непростой и энергозатратный матч с Ливерпулем. Просто, сегодня, к сожалению, я не увидел ожидаемого Челси, того, Челси, который хотел бы видеть. Лидс понравился больше- и рисунком игры, и мыслью в игре. Челси- больше работал на поле, чем играл. Тоже, касается и Мудрика, даже, несмотря на забитый им мяч. Вобщем, игра Челси, снова оставила много вопросов... Повезло, что забили победный гол, потому что, неизвестно, как закончился бы матч в доп. время, гости- абсолютно ни в чем не уступали. Ну и пару слов, про второй гол в ворота аристократов. Ну вот, не понимаю я, как, может вратарь, пропускать такой гол?! Мяч летел по диагонали, через всю штрафную, всё было читаемо и видно, никто не мешал! Ну почему, вратарь, стоит на линии ворот как привязанный и пропускает с угла вратарской?! Вобщем, Челси с победой, но вымученной и с множеством вопросов.
azkan
azkan
сегодня в 00:32, ред.
С победой Челси. С такой плохой игрой и победили. И главное забили Джексон и Мудрик))
Лидс молодцы. Хорошо смотрелись. Казалось, что у них было больше желания победить при ничейном счете. Нехватила удачи. И Галахер удачно пробил в конце, что очень редко для нынешнего Челси и убил все желания Лидса.
А защите Челси и особенно Чалобе большой удачи. И сыгранности всем всем игрокам синих!
Гость
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