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«Эвертон» готов предложить новый контракт Алли

вчера, 14:37

«Эвертон» хочет предложить полузащитнику Деле Алли новое соглашение.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сам футболист тоже настроен на продолжение сотрудничества с «ирисками».

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Все комментарии
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 22:01
Значит команда нуждается в нём!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Alexander Zverev (раскрыть)
вчера в 19:17
Я Вас прекрасно понял.
Свое мнение по поводу спортсмена из Армении выразил задолго до общения с Вами - это его право как играть, мне его система понятна.
Соглашусь - если у организаторов конкурса нет к нему вопросов, как к участнику и победителю - он победитель и вопрос поздравления лежит в плоскости воспитанности и вежливости.
Alexander Zverev
Alexander Zverev ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:08
Спасибо за совет. Учту на будущее. На самом деле мой комментарий был о другом. Не хочу повторяться, там уже написал. Ради здоровья атмосферы надо чаще поздравлять победителей, а не писать о них... А как я понимаю, в случае победы игрока из Солнечной Армении поспупают по другому. У меня есть друзья грузины, финны, швейцарцы, даже один марокканец. И я отношусь ко всем народам мира одинаково. Ну ладно, почитаю немного, а потом еще как-нибудь поговорим.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Alexander Zverev (раскрыть)
вчера в 18:57
Согласен с Вами на все 100%%!
Мне приходилось играть с шахматистами из Швейцарии, запомнились своей дисциплиной и аккуратностью, что нельзя сказать о поляках...
Удачи!
Здесь поднимают вопросы связанные с "конкурсом прогнозов", беседы на другие темы крайне нежелательны, надо переходить на другую ветку.
Alexander Zverev
Alexander Zverev ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:49
Уважаемый!

Сразу не понял о чем Вы...Извиняюсь. Просто я очень долгое время живу в Швейцарии, слово Швейцарка как-то по другому понял. Я знаю о таких турнирах. Но я имел в виду другое - игру непрофессиональных шахматистов вроде меня. Когда играют друзья и никто не мешает, в том числе судьи, ливень и плохой газон... А в ставках сложно контролировать ситуацию, вот что хотел сказать.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Alexander Zverev (раскрыть)
вчера в 18:34, ред.
Уважаемый!

Отвечу Вам на Ваш ответ под этим постом, поскольку Ваш ответ под сполером и мне нет возможности под ним писать.
У меня не было и в мыслях Вас чем то "задевать" (как Вы выразились)
"Швейцарка" это Швейцарская система — система проведения спортивных турниров, по шахматам, Го, шашкам и т.д.
Не буду останавливаться подробно на кухне этого способа проведения турниров (шахматисты знакомы , как и Вы), но отмечу, что при встрече двух соперников, а подбираются они по одинаковому количеству набранных очков, плюс цвет фигур..., у шахматного судьи, даже если и используется шахматная программа для жеребьёвки по турам, "сводить" пары шахматистов, с одинаковым количеством набранных очков, на свое усмотрение... Надеюсь Вы понимаете о чем я говорю...
Это аргумент на Вашу точку зрения о наличии или отсутствия " Нет красной карточки, продажной судьи..."
К Вам ничего личного, удачи во всём, в том числе и на "64 клетках"!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:25
...а жизнь то налаживается, у меня расширение Adguard каким то образом отключино было, передернул и ву а ля! На грудь ,за здоровье,от винта...!!! Спасибо,уважили!
qj8teymgvgm2
qj8teymgvgm2
вчера в 16:17
Лишь бы нормально платили...
Alexander Zverev
Alexander Zverev ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:43
    sihafazatron
    sihafazatron ответ shur (раскрыть)
    вчера в 15:37
    Доброго дня!
    Тоже сталкивался с такой проблемой...Решил следующим образом: У меня установлено расширение в браузере называется Adguard. Я его переустановил и попрощался с рекламой)) Минутное дело
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Alexander Zverev (раскрыть)
    вчера в 15:29
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Alexander Zverev (раскрыть)
      вчера в 15:29
      "А в шахматах твой судья - время. Нет красной карточки, продажной судьи..."

      А вот последнее утверждение не бесспорно....
      Швейцарка... Приходилось играть?)
      nd4t3u37bgay
      nd4t3u37bgay
      вчера в 15:27
      Это мой первый и последний комментарий на эту тему.

      Ой, пощади, дай передохнуть!!!)))
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 15:25
      Он что все еше играет?
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 15:24, ред.
      Особенно если аккаунт создан только сегодня, а пользователь говорит про события, которые были несколько лет назад.
      А вообще если пользователь давно на сайте и активен, то сколько бы он не шифровался и не заводил новые аккаунты его сразу видно по стилистики.
      Даже если пользователь скрывается как инкогнито, то я и здесь узнаю его, ну и конечно можно нажать на игнор и обратно, то в моей странице отобразится ник этого пользователя.
      Всё очень просто.
      Alexander Zverev
      Alexander Zverev
      вчера в 15:21
      — Привет всем соотечественникам издалека!!!

      Человек я старый и не из этого поколения, и некоторые современные вещи мне чужды, например, азартная зависимость молодежи в букмекерских конторах. В СССР такого не было, люди жаждали учиться и хотели иметь профессию. Но это соревнование, в котором ты не теряешь деньги, просто для развлечения.

      Сам люблю шахматы и не особенно хорош в прогнозах. Мне не нравятся вещи, которые нельзя контролировать. А в шахматах твой судья - время. Нет красной карточки, продажной судьи, ливень, плохой газон. Два человека сидят и играют. Если вы сделаете неправильный ход, вы потеряете контроль над игрой; если нет, то все наоборот.

      Ради интереса заглянул в архив победителей: кто и когда выиграл. И парень не врёт - выиграл три раза, один раз занял второе место за год. Остальные выиграли по одному, и есть один, кто выиграл дважды. Ну если взять период с сентября 2021 по сентябрь 2022. А потом он играл в группе где нет призов, как понял. И снова выиграл в январе этого же года.

      Это мой первый и последний комментарий на эту тему. Я бы не хотел защищать кого-то конкретно, но объективность не позволяет мне игнорировать факты. Поздравляйте друг друга чаще, уверяю вас, так жить легче. Поздравляю Игоря с победой, если правильно понял, в феврале выиграл он. Хотел поделиться своим мнением, но больше не буду.
      shur
      shur ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 15:17
      ...добрый день! Сто лет в Соккере, а вчера,как снег на голову, реклама,реклама,реклама, бетсити и прочее вокруг дизайна сайта, ничего не нажимал лишнего, как быть, поможите!?
      zbf56rbpy4je
      zbf56rbpy4je ответ alexgurzan (раскрыть)
      вчера в 15:01, ред.
      Ну значит скучно на этой ветке в ближайшее время точно не будет! Хотя тут и так веселья и ролевых игр нынче хоть отбавляй!
      alexgurzan
      alexgurzan ответ bu9qcpe4vx6b (раскрыть)
      вчера в 14:57
      Пока ещё не запрещено)
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 14:50
      Давно о нем не слышал...
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