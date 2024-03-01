«Эвертон» готов предложить новый контракт Алли

«Эвертон» хочет предложить полузащитнику Деле Алли новое соглашение.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Сам футболист тоже настроен на продолжение сотрудничества с «ирисками».
«Эвертон» хочет предложить полузащитнику Деле Алли новое соглашение.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Сам футболист тоже настроен на продолжение сотрудничества с «ирисками».
Свое мнение по поводу спортсмена из Армении выразил задолго до общения с Вами - это его право как играть, мне его система понятна.
Соглашусь - если у организаторов конкурса нет к нему вопросов, как к участнику и победителю - он победитель и вопрос поздравления лежит в плоскости воспитанности и вежливости.
Свое мнение по поводу спортсмена из Армении выразил задолго до общения с Вами - это его право как играть, мне его система понятна.
Соглашусь - если у организаторов конкурса нет к нему вопросов, как к участнику и победителю - он победитель и вопрос поздравления лежит в плоскости воспитанности и вежливости.
Мне приходилось играть с шахматистами из Швейцарии, запомнились своей дисциплиной и аккуратностью, что нельзя сказать о поляках...
Удачи!
Здесь поднимают вопросы связанные с "конкурсом прогнозов", беседы на другие темы крайне нежелательны, надо переходить на другую ветку.
Мне приходилось играть с шахматистами из Швейцарии, запомнились своей дисциплиной и аккуратностью, что нельзя сказать о поляках...
Удачи!
Здесь поднимают вопросы связанные с "конкурсом прогнозов", беседы на другие темы крайне нежелательны, надо переходить на другую ветку.
Сразу не понял о чем Вы...Извиняюсь. Просто я очень долгое время живу в Швейцарии, слово Швейцарка как-то по другому понял. Я знаю о таких турнирах. Но я имел в виду другое - игру непрофессиональных шахматистов вроде меня. Когда играют друзья и никто не мешает, в том числе судьи, ливень и плохой газон... А в ставках сложно контролировать ситуацию, вот что хотел сказать.
Сразу не понял о чем Вы...Извиняюсь. Просто я очень долгое время живу в Швейцарии, слово Швейцарка как-то по другому понял. Я знаю о таких турнирах. Но я имел в виду другое - игру непрофессиональных шахматистов вроде меня. Когда играют друзья и никто не мешает, в том числе судьи, ливень и плохой газон... А в ставках сложно контролировать ситуацию, вот что хотел сказать.
Отвечу Вам на Ваш ответ под этим постом, поскольку Ваш ответ под сполером и мне нет возможности под ним писать.
У меня не было и в мыслях Вас чем то "задевать" (как Вы выразились)
"Швейцарка" это Швейцарская система — система проведения спортивных турниров, по шахматам, Го, шашкам и т.д.
Не буду останавливаться подробно на кухне этого способа проведения турниров (шахматисты знакомы , как и Вы), но отмечу, что при встрече двух соперников, а подбираются они по одинаковому количеству набранных очков, плюс цвет фигур..., у шахматного судьи, даже если и используется шахматная программа для жеребьёвки по турам, "сводить" пары шахматистов, с одинаковым количеством набранных очков, на свое усмотрение... Надеюсь Вы понимаете о чем я говорю...
Это аргумент на Вашу точку зрения о наличии или отсутствия " Нет красной карточки, продажной судьи..."
К Вам ничего личного, удачи во всём, в том числе и на "64 клетках"!
Отвечу Вам на Ваш ответ под этим постом, поскольку Ваш ответ под сполером и мне нет возможности под ним писать.
У меня не было и в мыслях Вас чем то "задевать" (как Вы выразились)
"Швейцарка" это Швейцарская система — система проведения спортивных турниров, по шахматам, Го, шашкам и т.д.
Не буду останавливаться подробно на кухне этого способа проведения турниров (шахматисты знакомы , как и Вы), но отмечу, что при встрече двух соперников, а подбираются они по одинаковому количеству набранных очков, плюс цвет фигур..., у шахматного судьи, даже если и используется шахматная программа для жеребьёвки по турам, "сводить" пары шахматистов, с одинаковым количеством набранных очков, на свое усмотрение... Надеюсь Вы понимаете о чем я говорю...
Это аргумент на Вашу точку зрения о наличии или отсутствия " Нет красной карточки, продажной судьи..."
К Вам ничего личного, удачи во всём, в том числе и на "64 клетках"!
Тоже сталкивался с такой проблемой...Решил следующим образом: У меня установлено расширение в браузере называется Adguard. Я его переустановил и попрощался с рекламой)) Минутное дело
Тоже сталкивался с такой проблемой...Решил следующим образом: У меня установлено расширение в браузере называется Adguard. Я его переустановил и попрощался с рекламой)) Минутное дело
Мы с вами из разных государств.
Кстати ты 28 числа писал что больше не писать до конца года, но вытерпел всего один день.
Шо, опять?
Мы с вами из разных государств.
Кстати ты 28 числа писал что больше не писать до конца года, но вытерпел всего один день.
Шо, опять?
А вот последнее утверждение не бесспорно....
Швейцарка... Приходилось играть?)
А вот последнее утверждение не бесспорно....
Швейцарка... Приходилось играть?)
https://youtu.be/rm2DFHx1lkg
Ой, пощади, дай передохнуть!!!)))
Ой, пощади, дай передохнуть!!!)))
А вообще если пользователь давно на сайте и активен, то сколько бы он не шифровался и не заводил новые аккаунты его сразу видно по стилистики.
Даже если пользователь скрывается как инкогнито, то я и здесь узнаю его, ну и конечно можно нажать на игнор и обратно, то в моей странице отобразится ник этого пользователя.
Всё очень просто.
А вообще если пользователь давно на сайте и активен, то сколько бы он не шифровался и не заводил новые аккаунты его сразу видно по стилистики.
Даже если пользователь скрывается как инкогнито, то я и здесь узнаю его, ну и конечно можно нажать на игнор и обратно, то в моей странице отобразится ник этого пользователя.
Всё очень просто.
Человек я старый и не из этого поколения, и некоторые современные вещи мне чужды, например, азартная зависимость молодежи в букмекерских конторах. В СССР такого не было, люди жаждали учиться и хотели иметь профессию. Но это соревнование, в котором ты не теряешь деньги, просто для развлечения.
Сам люблю шахматы и не особенно хорош в прогнозах. Мне не нравятся вещи, которые нельзя контролировать. А в шахматах твой судья - время. Нет красной карточки, продажной судьи, ливень, плохой газон. Два человека сидят и играют. Если вы сделаете неправильный ход, вы потеряете контроль над игрой; если нет, то все наоборот.
Ради интереса заглянул в архив победителей: кто и когда выиграл. И парень не врёт - выиграл три раза, один раз занял второе место за год. Остальные выиграли по одному, и есть один, кто выиграл дважды. Ну если взять период с сентября 2021 по сентябрь 2022. А потом он играл в группе где нет призов, как понял. И снова выиграл в январе этого же года.
Это мой первый и последний комментарий на эту тему. Я бы не хотел защищать кого-то конкретно, но объективность не позволяет мне игнорировать факты. Поздравляйте друг друга чаще, уверяю вас, так жить легче. Поздравляю Игоря с победой, если правильно понял, в феврале выиграл он. Хотел поделиться своим мнением, но больше не буду.
Человек я старый и не из этого поколения, и некоторые современные вещи мне чужды, например, азартная зависимость молодежи в букмекерских конторах. В СССР такого не было, люди жаждали учиться и хотели иметь профессию. Но это соревнование, в котором ты не теряешь деньги, просто для развлечения.
Сам люблю шахматы и не особенно хорош в прогнозах. Мне не нравятся вещи, которые нельзя контролировать. А в шахматах твой судья - время. Нет красной карточки, продажной судьи, ливень, плохой газон. Два человека сидят и играют. Если вы сделаете неправильный ход, вы потеряете контроль над игрой; если нет, то все наоборот.
Ради интереса заглянул в архив победителей: кто и когда выиграл. И парень не врёт - выиграл три раза, один раз занял второе место за год. Остальные выиграли по одному, и есть один, кто выиграл дважды. Ну если взять период с сентября 2021 по сентябрь 2022. А потом он играл в группе где нет призов, как понял. И снова выиграл в январе этого же года.
Это мой первый и последний комментарий на эту тему. Я бы не хотел защищать кого-то конкретно, но объективность не позволяет мне игнорировать факты. Поздравляйте друг друга чаще, уверяю вас, так жить легче. Поздравляю Игоря с победой, если правильно понял, в феврале выиграл он. Хотел поделиться своим мнением, но больше не буду.