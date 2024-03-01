«Эвертон» готов предложить новый контракт Алли

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вчера, 14:37

«Эвертон» хочет предложить полузащитнику новое соглашение.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сам футболист тоже настроен на продолжение сотрудничества с «ирисками».