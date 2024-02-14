«Спартак» вынужден разорвать контракт с Промесом. Квинси получил 6 лет тюрьмы

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сегодня, 16:09

Дело о тяжелых наркотиках хуже семейной драки.

Плохая реклама для «Спартака»

Братья Старостины не для того развивали «Спартак», чтобы клуб прикрывал людей с криминальными вердиктами на 7.5 лет заключения. Одно дело хуже другого. Промес порезал кузена и оказался виновным в деле о контрабанде тяжких наркотиков в особо крупных размерах. 650 килограммов кокаина не удалось перехватить, эти наркотики убили здоровье тысячам людей. Представьте, что на месте Промеса, например, Кокорин.

Сколько бы дней Александр продержался в «Спартаке» и на свободе, имея такие обвинения? Пограничники перехватили 712 килограммов, остальные наркотики продали. Так почему для российского игрока одни стандарты морали, а иностранцуособый статус? Хотя мифический Спартак был беглым рабом, Промес не голландский Джанго. В его делах нет двойного дна и повода для теории заговора. К сожалению, он виновен.

Попался дважды, ведь показали фото ноги кузена игрока.Повезло, что нож не зацепил вены и артерии, родственник мог истечь кровью. Криминальное дело о нападении завершилось вердиктом, 1.5 лет заключения плюс компенсация. Никакого условного срока, ведь Промес в разговоре с отцом угрожал убить кузена. Откуда у суда законные записи разговоров футболиста? Всё просто, его прослушивали в другом деле.

Речь о временах, когда играл в «Севилье» и «Аяксе», а ударит по «Спартаку». Дело ведь о контрабанде тяжелых наркотиков. А поскольку Квинси, похоже, хватило ума откупиться от бандитов, которые выставили его виновным в потере «товара», то нашли денежный след. Веская причина для 6 лет заключения, много доказательств на суде.

В контракте есть пункт о разрыве

«Спартак» знал о проблемах Промеса, когда его возвращали. Есть пункт о немедленном расторжении контракта в случае тюремного заключения. Надо пользоваться этой опцией. Понимаем ценность футболиста – лучший снайпер и ассистент «Спартака» в РПЛ , но новому руководству надо уважать себя. Не должны отвечать за преступления Промеса, но становятся его укрывателями, если не разрывают контракт.

Неприятная ситуация, клуб ни в чем не виноват. Поддерживали Квинси, пока можно было говорить о презумпции невиновности. Сейчас такого шанса больше нет. Причем если дело о семейной драке списывали, «с кем не бывает» — хотя нападение с ножом это не мордобой пьяных кузенов, то контрабанда такого количества наркотиков бьет по репутации «Спартака», если им плевать на преступление лидера.

Пока шел суд, то пресс-атташе клуба мог уходить от разговора о делах Промеса. Уважение к частной жизни и прочие формулировки. «Правосудие разберется». Разобралось. Дали 7.5 лет. Нет ни одной причины, чтобы Промес выходил на поле в футболке «Спартака», осужден по делу, которое бьет по репутации каждого, кто с ним свяжется. Контрабанда такого количества наркотиков это международное преступление.

Пора учиться играть без Промеса

«Спартак» ищет Квинси замену, новичок Угальде временно поможет в атаке. Ни один сильный адвокат не предложит Промесу бегать от тюрьмы долго, многие страны имеют законы об экстрадиции с Нидерландами. Рано или поздно поймают. А любой болельщик «Спартака», у которого в семье дети, не может защищать Промеса, который связался с контрабандой наркотиков.

Если бы его поймали с граммом марихуаны, то это другая квалификация. Но если решил заработать на контрабанде 1 362 килограммов кокаина в мешках из-под соли, то скатертью дорога. Тяжелые наркотики разрушают жизни, особенно детям. Утерянные наркотики уничтожили психику и судьбы тысяч людей. Бандиты любят объяснять поведение нуждой и тяжелым прошлым. Но Промес очень давно миллионер.

А если вдруг представить, что понадобилось больше, то стоило уехать за заработки. Малком в Саудовской Аравии получает 18 млн евро, там рады игрокам из РПЛ . На суде о контрабанде наркотиков учли все нюансы. Промес, будучи богатым, связал себя с прибыльным грязным делом. Зачем? Тяжело объяснить его поведение. Квинси не бывший футболист с огромными долгами, а действующий игрок.

Поступкам миллионера нет оправданий

У Промеса зарплата 3.5 млн евро, а ещё бонусы за голы и ассисты. Клубу «Спартак», главному в российской истории, стыдно иметь дело с осужденным за контрабанду сотен килограммов тяжелых наркотиков. Вопрос этики на первом плане после двух криминальных вердиктов. Промесу стоит отправиться в Нидерланды и отбыть наказания за преступления. Апелляции пройдут лучше, если футболист будет на суде с раскаяньем.

А вот укрывательство Квинси станет ударом по имиджу «Спартака». Поверьте, фанаты других клубов РПЛ отреагируют. Не нужен значимому клубу осужденный за торговлю наркотиками. Это не лучше, чем случайно убить ребенка, сев пьяным за руль – хавбек «Урала» Влут имеет страшное преступление на душе. Или убежать в «Оренбург», как сделал чилиец Томспон, нарушив условия залога после обвинений в семейном насилии.

Главе РПЛ Алаеву тоже пора думать о репутации лиги. Причем если вину Томпсона будут доказывать, то у Промеса два вердикта и нулевые шансы на полное оправдание. Взял в руки нож и напал на безоружного человека, были свидетели. Также наговорил с подельниками на целых 6 лет заключения. Достаточно было включить голову, чтобы не иметь проблем. Уважения легенде РПЛ новый вердикт не добавил.

Невозможно оправдать миллионера, осужденного за контрабанду тяжелых наркотиков. Особенно когда речь о 1.3 тонны кокаина. И одна партия, а сколько их было? В большом деле в суде также минимум два трупа. Были расправы после того, как полицейские перехватили часть партии и начались обвинения внутри банды. Промес сядет в тюрьму на много лет, футбольный кошмар для «Спартака», сочувствуем клубу.