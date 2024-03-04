«Наполи» одержал победу в матче с «Ювентусом»

«Наполи» одолел «Ювентус» в матче 27-го тура Серии А (2:1).
Хозяев поля вывел вперед Хвича Кварацхелия на 42-й минуте. Ответный гол забил Федерико Кьеза на 81-й. На 87-й Виктор Осимхен не реализовал пенальти, но на 88-й на добивании результативно сыграл Джакомо Распадори.
После этой игры «Наполи» идет на 7-м месте (43 пункта), «Ювентус» занимает 2-ю строчку (57 очков).
Но наверное не стоило)
Я не являюсь поклонником Хвичи
Меня с ним связывает только национальность и только по этому я поддерживаю его (как и в целом другой любого грузинского спортсмена)
Так что, наверное в Грузии, я единственный кто его критикует, там где он заслуживает конечно же
И хвалю его чуть ле ни первым, опять же там, где он заслуживает
На счёт Ювентуса, я с Вами и тогда согласился
Что Ювентус в Италии сейчас это не так сила как раньше
Но это команда идёт в зоне ЛЧ
А это как никак все там показатель
Да и в целом, все команды обычные
Все футболисты обычные
Да и футбол, это обычный футбол)
Но наверное не стоило)
Я не являюсь поклонником Хвичи
Меня с ним связывает только национальность и только по этому я поддерживаю его (как и в целом другой любого грузинского спортсмена)
Так что, наверное в Грузии, я единственный кто его критикует, там где он заслуживает конечно же
И хвалю его чуть ле ни первым, опять же там, где он заслуживает
На счёт Ювентуса, я с Вами и тогда согласился
Что Ювентус в Италии сейчас это не так сила как раньше
Но это команда идёт в зоне ЛЧ
А это как никак все там показатель
Да и в целом, все команды обычные
Все футболисты обычные
Да и футбол, это обычный футбол)