«Наполи» одержал победу в матче с «Ювентусом»

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сегодня, 00:38

«Наполи» одолел «Ювентус» в матче 27-го тура Серии А (2:1).

Хозяев поля вывел вперед Хвича Кварацхелия на 42-й минуте. Ответный гол забил Федерико Кьеза на 81-й. На 87-й Виктор Осимхен не реализовал пенальти, но на 88-й на добивании результативно сыграл Джакомо Распадори.

После этой игры «Наполи» идет на 7-м месте (43 пункта), «Ювентус» занимает 2-ю строчку (57 очков).