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«Наполи» одержал победу в матче с «Ювентусом»

сегодня, 00:38
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Наполи» одолел «Ювентус» в матче 27-го тура Серии А (2:1).

Хозяев поля вывел вперед Хвича Кварацхелия на 42-й минуте. Ответный гол забил Федерико Кьеза на 81-й. На 87-й Виктор Осимхен не реализовал пенальти, но на 88-й на добивании результативно сыграл Джакомо Распадори.

После этой игры «Наполи» идет на 7-м месте (43 пункта), «Ювентус» занимает 2-ю строчку (57 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт eurosport.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:37
Дружище- не сыпь мне соль на сахар. Я, точно также думаю. Мы об этом говорим, уже третий год, но всё бестолку.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17
Когда интересно я больше не увижу у руля Юве,Аллегри . Жду Зидана .
Capral
Capral ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 01:12
Приятно иметь дело- с интеллигентным человеком! На Соккере, увы- это большая редкость... Удачи Вам!!!
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:09
Спасибо вам!
Но наверное не стоило)
Я не являюсь поклонником Хвичи
Меня с ним связывает только национальность и только по этому я поддерживаю его (как и в целом другой любого грузинского спортсмена)

Так что, наверное в Грузии, я единственный кто его критикует, там где он заслуживает конечно же
И хвалю его чуть ле ни первым, опять же там, где он заслуживает

На счёт Ювентуса, я с Вами и тогда согласился
Что Ювентус в Италии сейчас это не так сила как раньше
Но это команда идёт в зоне ЛЧ
А это как никак все там показатель

Да и в целом, все команды обычные
Все футболисты обычные
Да и футбол, это обычный футбол)
zmryjqcp54g3
zmryjqcp54g3
сегодня в 00:55
Ещё 6-7 туров назад была маленькая надежда на чемпионство)) а теперь проигрываем мертвому "чемпиону". Ну в принципе исходя из последних результатов, вполне ожидаемо.
Capral
Capral ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 00:51
Я, как и обещал, поздравляю Вас, лично с победой и голом Хвички! Но, мой Вам совет- не предвосхищайте события, Юве- обычная итальянская команда, а Хвичка- обычный футболист.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ SSC Napoli (раскрыть)
сегодня в 00:50
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan
    сегодня в 00:45
    С Ювентусом все ясно. За шесть туров выразили свое отношение к чемпионству. Впрямь, с горы кричат на весь мир что не хотят стать чемпионами Серии А.

    А Наполи при новом тренере стал показать игру, но еще рано судить, поскольку соперниками были сбитые летчики. В этом чемпионате тоже все почти предельно ясно как и в Бундеслиге. Интер смог держать давление и завтра победив Дженоа увеличит отрыв на 15 очков. Такой перевес Ювентусу не по плечу.

    Наполи с победой!
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    сегодня в 00:42, ред.
    как то даже с большим желанием победить
    вышел сегодня Наполи
    и абсолютно заслуженная победили
    SSC Napoli
    SSC Napoli
    сегодня в 00:42, ред.
    Сегодня я в восторге от игры Наполи! Молодцы!
    Ну а Хвича снова и снова закрыл рты своим критикам.
    Гость
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