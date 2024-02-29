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В «Торпедо» недовольны тем, что «Спартак» сыграет с «Факелом» в «Лужниках»

29 февраля 2024, 22:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел10.03.2024 в 19:00 Не начался

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может сыграть матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на стадионе «Лужники» при том условии, что на следующий день на этом стадионе должны сыграть «чёрно-белые» против «Тюмени».

Новость о проведении матча «Спартак» — «Факел» в «Лужниках» нас не устраивает. Пока решения и официальных документов нет, но понятно, что «Спартаку» надо где-то играть. Однако это не должно быть в ущерб «Торпедо». Пусть они играют после нас.

Эта история — продолжение безумства, которое есть в формате «осень-весна». Когда мы перейдём на другой формат? Надо, чтобы высшее руководство страны об этом сказало? Я этого не понимаю.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
01 марта в 10:52
Поддерживаю и даже наберусь наглости - настаиваю. Наука в настоящее время "докатилась" до такого состояния, что искусственный газон практически невозможно отличить от естественного. Если вы помните, лет пятнадцать назад к нам приезжала сб. Германии ( или Англии ? ), с которой наша сборная играла на искусственной поляне в Лужниках. Так вот, никаких нареканий и жалоб с их стороны в адрес искусственной травки не последовало. Гости даже не заикнулись об этом. А вот наши "мастера кожаного мяча", оправдывая свой несостоятельный футбол, стали жаловаться, что после таких игр у них болят ножки.
Надо учесть, что команды из России и сборная отлучены от официальных международных игр, которые по требованию УЕФА обязаны проводиться на естественном газоне. Так что мешает постелить его на некоторых наших аренах, в том же Сочи, где постоянно мучаются над этим вопросом и чешут при этом репу с задумчивым видом? Об этом надо спросить руководителей нашего футбола.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
01 марта в 10:26
Ваши предложения уважаемый!?
Моё: сделать общаком для всех команд Москвы, поляну с синтетикой.
bwwe7txmcfjv
bwwe7txmcfjv
01 марта в 06:02
Торпедо никто и слушать не будет. Пустая трата нервов и времени.
112910415
112910415
01 марта в 05:36
сложности начались сразу
ABir
ABir
01 марта в 05:34
Кто это Торпедо вообще спрашивать будет, а так сольют в очередной раз и будет оправдание
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
01 марта в 00:12, ред.
По - братски ? Поле вспашут так, что оно будет напоминать пастбище после того, как по нему прошлось стадо мамонтов. И ходи - не ходи после матча с чурбанами для утрамбовки газона, последний будет безвозвратно испорчен. Испорчен потому, что корневая система будет "вывернута" наизнанку и окажется не в земле, а поверх неё. После этого будем весь сезон наблюдать, как "опытные" агрономы подсеивают на вытоптанные участки молодую свежую травку. Которую в следующем матче с удовольствием вытопчут двуногие. Те, что в форме.
Futurista
Futurista
29 февраля в 23:17, ред.
Волнушкин разволновался и погнал волну...
Capral
Capral
29 февраля в 23:13
В советское время, и те, и другие, регулярно играли в "Луже", и было всё нормально.
Шуnя771
Шуnя771
29 февраля в 22:38
Торпедо...
Да по-братски надоть подойти к этому вопросу!
Земля круглая...

Всем мирной ночи!

Отличная работа....
Интерес
Интерес
29 февраля в 22:35
Низы хотят,а верхи-нет.И фер то ке???
Гость
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