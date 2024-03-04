«Спартак» сможет сыграть с «Оренбургом» на «Лукойл Арене»

«Спартак» сможет провести 14 марта ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» на «Лукойл Арене».
Ранее комиссия РПЛ не разрешила «красно-белым» сыграть с «Факелом» в РПЛ 10 марта на своем домашнем стадионе из-за плохого качества газона, встреча состоится в «Лужниках». В клубе сообщили, что газон погиб по причине сбоя в системе подогрева. На данный момент ситуация улучшилась, «Лукойл Арена» примет кубковый поединок.
В первом матче сильнее оказался «Оренбург» (1:0).
Причин может несколько, например состав комиссии разный для проведения качества оценки поля к матчам РПЛ и Кубка, а может критерии в оценке газона разные, ведь проводят кубковые игры без Fan-ID, в то время как для посещения поединков в регулярном первенстве без паспорта болельщика вход на стадион под запретом. А может просто хорошо "подогрели" не газон, а комиссаров принимающих такое важное решение, а может что-то ещё, чего мы не знаем, но через десять дней увидим и узнаем. Болейте за своих, а не против чужих!
Причин может несколько, например состав комиссии разный для проведения качества оценки поля к матчам РПЛ и Кубка, а может критерии в оценке газона разные, ведь проводят кубковые игры без Fan-ID, в то время как для посещения поединков в регулярном первенстве без паспорта болельщика вход на стадион под запретом. А может просто хорошо "подогрели" не газон, а комиссаров принимающих такое важное решение, а может что-то ещё, чего мы не знаем, но через десять дней увидим и узнаем. Болейте за своих, а не против чужих!