«Спартак» сможет сыграть с «Оренбургом» на «Лукойл Арене»

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вчера, 19:20

«Спартак» сможет провести 14 марта ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» на «Лукойл Арене».

Ранее комиссия РПЛ не разрешила «красно-белым» сыграть с «Факелом» в РПЛ 10 марта на своем домашнем стадионе из-за плохого качества газона, встреча состоится в «Лужниках». В клубе сообщили, что газон погиб по причине сбоя в системе подогрева. На данный момент ситуация улучшилась, «Лукойл Арена» примет кубковый поединок.

В первом матче сильнее оказался «Оренбург» (1:0).