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«Спартак» сможет сыграть с «Оренбургом» на «Лукойл Арене»

вчера, 19:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург14.03.2024 в 18:00 Не начался

«Спартак» сможет провести 14 марта ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» на «Лукойл Арене».

Ранее комиссия РПЛ не разрешила «красно-белым» сыграть с «Факелом» в РПЛ 10 марта на своем домашнем стадионе из-за плохого качества газона, встреча состоится в «Лужниках». В клубе сообщили, что газон погиб по причине сбоя в системе подогрева. На данный момент ситуация улучшилась, «Лукойл Арена» примет кубковый поединок.

В первом матче сильнее оказался «Оренбург» (1:0).

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт kudamoscow.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:35
Не исключено что головый газон растелят и с корнями и со стебляии)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
Я не агроном, но могу рассуждать здраво, а именно: трава - то подрастёт, в этом сомнения нет, а как быть с густотой (плотностью) газона.? Когда говорят о готовности последнего, речь идёт, прежде всего, о его плотности (густоте), а не высоте.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:23
Спокуха ! Промес обещал из Эмиратов привезти новый газон !
Шуnя771
Шуnя771 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:12
При соответствующих условиях (влажность, свет температура, полив, подкормка) вполне допустим приличный прирост зелёной массы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:09
Оренбург ответит на любой поляне!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:17
Чудеса в решете, да и только ! За четыре дня газон примет настолько приемлемый вид, что на нём можно проводить матч Кубка. 10 марта газон был непригодным для футбола, а 14 -ого волшебным образом превратится в "удобоваримый". Как бы теперь делегации из разных стран не потянулись гуськом к агрономам арены для перенятия опыта.
ABir
ABir
вчера в 21:54
На своем газоне и при своих болельщиках оно конечно веселее играть, но игра не буде простой для Спартака. Придется серьезно с полной отдачей потрудиться.
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:34
С Оренбургом можно и без травы сыграть.))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:31
Спасибо за разьяснение
drug01
drug01
вчера в 20:29
На своём поле играть конечно лучше. Будем ждать решение....
Интерес
Интерес
вчера в 20:19
Федуны не допускали сей диапазон-раньше только водку жрали,а теперь-газон...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
С Факелом перенесли потому как агрономы тамошние перестарались....не могут рост посева остановить...там за ночь заросли кустарников нарисовались....
stanichnik
stanichnik ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:08
Доброго Здоровья Владимир!
Причин может несколько, например состав комиссии разный для проведения качества оценки поля к матчам РПЛ и Кубка, а может критерии в оценке газона разные, ведь проводят кубковые игры без Fan-ID, в то время как для посещения поединков в регулярном первенстве без паспорта болельщика вход на стадион под запретом. А может просто хорошо "подогрели" не газон, а комиссаров принимающих такое важное решение, а может что-то ещё, чего мы не знаем, но через десять дней увидим и узнаем. Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:05
Все бывает в этом мире
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:47, ред.
Что за три дня трава вырастет...)))))))
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