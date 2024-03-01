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РПЛ объявила, что матч «Спартак» — «Факел» пройдёт в «Лужниках»

вчера, 22:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел10.03.2024 в 19:00 Не начался

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт на стадионе «Лужники».

29 февраля московский клуб сообщил о том, что комиссия РПЛ по допуску футбольных полей выявила несоответствие стандартам РФС и регламенту Премьер-Лиги поля на домашней арене «красно-белых».

Покрытие оказалось повреждено в результате аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 01:18
Уже играли...без Промеса...с Факелом....в этом сезоне...
Влетели...0:2...
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:30
На любом поле и даже без Промеса обязаны забирать 3 очка с таким соперником
Гость
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