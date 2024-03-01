РПЛ объявила, что матч «Спартак» — «Факел» пройдёт в «Лужниках»

1709322318

вчера, 22:45

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт на стадионе «Лужники».

29 февраля московский клуб сообщил о том, что комиссия РПЛ по допуску футбольных полей выявила несоответствие стандартам РФС и регламенту Премьер-Лиги поля на домашней арене «красно-белых».

Покрытие оказалось повреждено в результате аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала.