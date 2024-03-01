В «Химках» не поддерживают возможный перенос матча «Спартака» на их стадион

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о возможном проведении матча 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» на «Арене Химки».
12 марта на этом стадионе состоится игра 1/4 финала Пути Регионов Кубка России между «Химками» и «Краснодаром».
Мы не поддержим такое «незапланированное» решение. Надеюсь, коллеги смогут подобрать для своего матча другую арену. В марте у нас три важных домашних матча, для нас важно, чтобы покрытие сохранилось для наших игр.
То Торпедо, а теперь и Химки заортачились.
Что это, клубам надоела дружба или Спартак по их мнению уже обнаглел в конец?
Ну, а Спартаку надо понять, что дружба дружбой, но и у друзей бывают свои проблемы.
То Торпедо, а теперь и Химки заортачились.
Что это, клубам надоела дружба или Спартак по их мнению уже обнаглел в конец?
Ну, а Спартаку надо понять, что дружба дружбой, но и у друзей бывают свои проблемы.
Оленев наложил вето на Спартак.
Оленев наложил вето на Спартак.