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В «Химках» не поддерживают возможный перенос матча «Спартака» на их стадион

вчера, 17:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел10.03.2024 в 19:00 Не начался

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о возможном проведении матча 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» на «Арене Химки».

12 марта на этом стадионе состоится игра 1/4 финала Пути Регионов Кубка России между «Химками» и «Краснодаром».

Мы не поддержим такое «незапланированное» решение. Надеюсь, коллеги смогут подобрать для своего матча другую арену. В марте у нас три важных домашних матча, для нас важно, чтобы покрытие сохранилось для наших игр.

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Химки
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:36
Конкретный косяк в Спартаке....Надоть привлечь к ответу ответственных за снег...)
sgzx4kvpqkkg
sgzx4kvpqkkg
вчера в 19:09
Лишь бы нагадить Спартаку...
lotsman
lotsman
вчера в 18:49
Надо было убирать снег вовремя, когда был снегопад, а не ждать пока его навалит столько, что потом уже своей тяжестью он повредил газон. А то видимо решили, что он сам растает. Снег падал не только на Лукойл Арену. Он так же падал и на Арену ЦСКА, и на Лужники, и на Химки................... Однако там у всех нормально справились и только на Лукойле проблема.
Wollet
Wollet
вчера в 18:41
Стадион в Химках можно топтать, а свой нужно беречь, хорошая логика.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:40
Что то в последнее время клубы друзья недовольны Спартаком.
То Торпедо, а теперь и Химки заортачились.
Что это, клубам надоела дружба или Спартак по их мнению уже обнаглел в конец?
Ну, а Спартаку надо понять, что дружба дружбой, но и у друзей бывают свои проблемы.
Egorium23
Egorium23
вчера в 18:38
Всегда нужно играть на своем поле, а если оно не готово, то и нечего играть в РПЛ.
nubom
nubom
вчера в 18:23
Вот так-так.
Оленев наложил вето на Спартак.
Вещий
Вещий
вчера в 17:43
Все правильно... два матча подряд и газону придет трындец...
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