Шешуков будет играть в команде Медиалиги, за которую выступает Павлюченко

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вчера, 22:27

Экс-защитник «Спартака» сообщил, что в следующем сезоне сыграет в Медиалиге.

Я буду выступать за Fight Nights, где Роман Павлюченко играет. Не знаю, объявляли об этом или нет. Детали мы обсудили. Меня уже даже в одном из мессенджеров в группу добавили. В этом сезоне буду помогать команде.

Также футболист поделился мнением о Медиалиге.