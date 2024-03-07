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Шешуков будет играть в команде Медиалиги, за которую выступает Павлюченко

вчера, 22:27

Экс-защитник «Спартака» Александр Шешуков сообщил, что в следующем сезоне сыграет в Медиалиге.

Я буду выступать за Fight Nights, где Роман Павлюченко играет. Не знаю, объявляли об этом или нет. Детали мы обсудили. Меня уже даже в одном из мессенджеров в группу добавили. В этом сезоне буду помогать команде.

Также футболист поделился мнением о Медиалиге.

Если брать первые сезоны, то там был больше развлекательный контент, и уровень футбола оставался не слишком высоким. Не хочу никого обидеть, но во главе стояло именно весёлое времяпрепровождение. Сейчас с каждым сезоном уровень коллективов растёт. Первые пять-шесть команд из Медиалиги — очень крепкие и могли бы конкурировать с клубами из Второй лиги. Собственно, по матчам кубка страны это видно.

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Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:34
Ну вот ещё одному сбитому лётчику нашли работу !
Гость
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