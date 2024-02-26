У столичных клубов 9 новичков на всех. Только «Спартак» провернул дорогой трансфер

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сегодня, 10:40

Тихая зима от богатых клубов.

«Динамо» — 1 новичок, 1 потеря, 1 аренда

Трансферный баланс: плюс 0.85 млн евро

У команды, которая идёт в первой тройке, хотя опережает конкурентов всего на несколько пунктов – вся борьба впереди, не было зимних трансферов. А причина появления одного новичка – голкипера Андрея Кудравца, в условиях сделки с БАТЭ . Договорились о трансфере вратаря за 500 тысяч евро прошлым летом, а приехал зимой. Странно иметь теоретические шансы на чемпионскую борьбу, но остаться без сильных новичков? Личка ответит вам, что нет потерь. В аренду отправился хавбек Зазвонкин, а Лесового все-таки выкупил «Маккаби Хайфа». Состав «Динамо» укомплектован. Поскольку левый латераль Скопинцев не уехал в «Зенит», а Тюкавин не спешит в топ-5, то вместе с Битело, Лаксальтом и Бальбуэна попробуют компенсировать недочеты команды Лички в обороне. У «Динамо» неплохой состав, но поскольку у клуба солидный бюджет, то немного удивляет отказ от покупки, например, опытного центрального защитника. Видать, верят в молодых латиноамериканцев и Майсторовича, у них будет ещё один шанс впечатлить. Также проверят опытного защитника Дасу справа, ему точно присматривали конкурента на будущее.

«Локомотив» — 3 новичка, 2 потери, 4 аренды

Трансферный баланс: минус 3.25 млн евро

Здесь аналогичный аргумент о полнокровном составе. «Локомотив» активно набирал футболистов, поэтому зимой Галактионов запросил лишь точечные трансферы. Также нет гарантий, что молодой главный тренер продолжит работу с клубом, если не будет прогресса весной. В РЖД не спешили с новой порцией больших расходов. «Локомотив» гнёт свою линию. Подписали ещё одного молодого россиянина, открытие первой части сезона Салтыкова из «Крыльев Советов». Но Никита остался в Самаре до лета, а вот ещё два новичка в заявке на весну. Речь о центральном защитнике Ньямси под основу и о тяжелом форварде Хамуличе. Дали шанс парню с непростой футбольной судьбой после того, как Саид побывал в «Тулузе». Вряд ли молодой нападающий вытеснит Дзюбу. Но Сулейманову и Сарвели конкуренцию составит. В отличие от «Динамо», у «Локомотива» есть потери известных игроков. Защитник Конти не хочет играть в РПЛ , ушел с концами. Также расстались с хавбеком Куликовым. А вот Педринью, Рыбчинский, Кузьмичев и Марадишвили отправились в аренды. Народу в заявке было так много, что не хватало игровой практики. Клуб взял паузу, ведь у них много переговоров с будущими свободными агентами.

«Спартак» — 1 новичок, 0 потерь, 2 аренды

Трансферный баланс: минус 13 млн евро.

За последние годы «Спартак» в серьезном минусе по трансферному балансу. Но зимой добавили лишь одну сделку, подписали форварда Угальде. Манфред обошелся в 13 млн евро, а ещё два могут выплатить бонусами. Нападающий из Коста-Рики был одним из лидеров «Твенте». Новому спортивному директору «Спартака» пришлось раскошелиться, чтобы он отказался от шанса поиграть в топ-5 ради денег в Москве. Угальде может стать усилением, если Абаскаль найдет ему правильное место в стартовом составе, где уже есть человек для центра атаки – Соболев. Но Манфред играет в другом стиле, низкий, юркий, техничный футболист. Кроме самого дорогого трансфера, у «красно-белых» есть две аренды на выход – молодой нападающий Мелешин поищет игровую практику в «Динамо» из Минска, а хавбек Лайкин уехал в тульский «Арсенал». Также вернулся из Минска хавбек Зорин. Абаскаль потерял право жаловаться на состав, ведь зимой вместе с новым спортивным директором решили подписать одного футболиста за 13 млн евро, а не троих по 4 млн евро. Сознательная тактика, основанная на отсутствии потерь. Промеса пока не посадили, а Мозес, Мартинс и Джикия могут уйти следующим летом, а на весну остались.

ЦСКА – 4 новичка, 3 потери, без аренд

Трансферный баланс: минус 0.55 млн евро

У «Динамо», «Локомотива» и «Спартака» точно есть деньги. Знаем это из официального отчета РФС , который публикуется каждый год. Расходы команды Лички за последний подсчитанный финансовый год составили 6.5 миллиарда рублей. Расходы клуба Галактионова – 5.9 миллиарда рублей. Абаскалю достался проект, который тратит 7.1 миллиарда, невзирая на смену владельцев. Но зимой только «Спартак» решился на большую сделку. А вот ЦСКА , у которого последние опубликованные расходы равны 6.7 миллиардам рублей, больше, чем у «Динамо», не смог найти недешевых новичков. Хотя «армейцы» выдали ужасный для себя старт, застряв в середине таблицы, зимой Федотов получил лишь форварда Мусаева из «Балтики» за 300 тысяч евро, алжирца вингера Айсауи за 250 тысяч и иранского защитника Риванди в аренду с правом выкупа. Следующим летом приедет Круговой, сосланный в резерв «Зенита» за непослушание и связи с ЦСКА . Усиления нет, но и потерь тоже нет. Жаль, что Кучаеву нет места, но Константину лучше в «Пари НН» в основе, чем на скамейке в столице. А вот уход Арбузова и Ермакова – во втором случае аренда с правом выкупа тоже к Юрану в Нижний Новгород, не скажется на шансах «армейцев» совершить весенний прорыв.