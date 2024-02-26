У столичных клубов 9 новичков на всех. Только «Спартак» провернул дорогой трансфер

Тихая зима от богатых клубов.
«Динамо» — 1 новичок, 1 потеря, 1 аренда
Трансферный баланс: плюс 0.85 млн евро
У команды, которая идёт в первой тройке, хотя опережает конкурентов всего на несколько пунктов – вся борьба впереди, не было зимних трансферов. А причина появления одного новичка – голкипера Андрея Кудравца, в условиях сделки с БАТЭ. Договорились о трансфере вратаря за 500 тысяч евро прошлым летом, а приехал зимой. Странно иметь теоретические шансы на чемпионскую борьбу, но остаться без сильных новичков? Личка ответит вам, что нет потерь. В аренду отправился хавбек Зазвонкин, а Лесового все-таки выкупил «Маккаби Хайфа». Состав «Динамо» укомплектован. Поскольку левый латераль Скопинцев не уехал в «Зенит», а Тюкавин не спешит в топ-5, то вместе с Битело, Лаксальтом и Бальбуэна попробуют компенсировать недочеты команды Лички в обороне. У «Динамо» неплохой состав, но поскольку у клуба солидный бюджет, то немного удивляет отказ от покупки, например, опытного центрального защитника. Видать, верят в молодых латиноамериканцев и Майсторовича, у них будет ещё один шанс впечатлить. Также проверят опытного защитника Дасу справа, ему точно присматривали конкурента на будущее.
«Локомотив» — 3 новичка, 2 потери, 4 аренды
Трансферный баланс: минус 3.25 млн евро
Здесь аналогичный аргумент о полнокровном составе. «Локомотив» активно набирал футболистов, поэтому зимой Галактионов запросил лишь точечные трансферы. Также нет гарантий, что молодой главный тренер продолжит работу с клубом, если не будет прогресса весной. В РЖД не спешили с новой порцией больших расходов. «Локомотив» гнёт свою линию. Подписали ещё одного молодого россиянина, открытие первой части сезона Салтыкова из «Крыльев Советов». Но Никита остался в Самаре до лета, а вот ещё два новичка в заявке на весну. Речь о центральном защитнике Ньямси под основу и о тяжелом форварде Хамуличе. Дали шанс парню с непростой футбольной судьбой после того, как Саид побывал в «Тулузе». Вряд ли молодой нападающий вытеснит Дзюбу. Но Сулейманову и Сарвели конкуренцию составит. В отличие от «Динамо», у «Локомотива» есть потери известных игроков. Защитник Конти не хочет играть в РПЛ, ушел с концами. Также расстались с хавбеком Куликовым. А вот Педринью, Рыбчинский, Кузьмичев и Марадишвили отправились в аренды. Народу в заявке было так много, что не хватало игровой практики. Клуб взял паузу, ведь у них много переговоров с будущими свободными агентами.
«Спартак» — 1 новичок, 0 потерь, 2 аренды
Трансферный баланс: минус 13 млн евро.
За последние годы «Спартак» в серьезном минусе по трансферному балансу. Но зимой добавили лишь одну сделку, подписали форварда Угальде. Манфред обошелся в 13 млн евро, а ещё два могут выплатить бонусами. Нападающий из Коста-Рики был одним из лидеров «Твенте». Новому спортивному директору «Спартака» пришлось раскошелиться, чтобы он отказался от шанса поиграть в топ-5 ради денег в Москве. Угальде может стать усилением, если Абаскаль найдет ему правильное место в стартовом составе, где уже есть человек для центра атаки – Соболев. Но Манфред играет в другом стиле, низкий, юркий, техничный футболист. Кроме самого дорогого трансфера, у «красно-белых» есть две аренды на выход – молодой нападающий Мелешин поищет игровую практику в «Динамо» из Минска, а хавбек Лайкин уехал в тульский «Арсенал». Также вернулся из Минска хавбек Зорин. Абаскаль потерял право жаловаться на состав, ведь зимой вместе с новым спортивным директором решили подписать одного футболиста за 13 млн евро, а не троих по 4 млн евро. Сознательная тактика, основанная на отсутствии потерь. Промеса пока не посадили, а Мозес, Мартинс и Джикия могут уйти следующим летом, а на весну остались.
ЦСКА – 4 новичка, 3 потери, без аренд
Трансферный баланс: минус 0.55 млн евро
У «Динамо», «Локомотива» и «Спартака» точно есть деньги. Знаем это из официального отчета РФС, который публикуется каждый год. Расходы команды Лички за последний подсчитанный финансовый год составили 6.5 миллиарда рублей. Расходы клуба Галактионова – 5.9 миллиарда рублей. Абаскалю достался проект, который тратит 7.1 миллиарда, невзирая на смену владельцев. Но зимой только «Спартак» решился на большую сделку. А вот ЦСКА, у которого последние опубликованные расходы равны 6.7 миллиардам рублей, больше, чем у «Динамо», не смог найти недешевых новичков. Хотя «армейцы» выдали ужасный для себя старт, застряв в середине таблицы, зимой Федотов получил лишь форварда Мусаева из «Балтики» за 300 тысяч евро, алжирца вингера Айсауи за 250 тысяч и иранского защитника Риванди в аренду с правом выкупа. Следующим летом приедет Круговой, сосланный в резерв «Зенита» за непослушание и связи с ЦСКА. Усиления нет, но и потерь тоже нет. Жаль, что Кучаеву нет места, но Константину лучше в «Пари НН» в основе, чем на скамейке в столице. А вот уход Арбузова и Ермакова – во втором случае аренда с правом выкупа тоже к Юрану в Нижний Новгород, не скажется на шансах «армейцев» совершить весенний прорыв.
Четыре столичных клуба претендуют минимум на третье место, даже ЦСКА на расстоянии четырех пунктов от «Динамо». Четыре тренера решили, что хватит осенних сил. Также каждый из квартета скромной трансферной зимой признал, что не будет воевать за титул. Пока «Зенит» подписал двух игроков под основу – заметных Артура и Нино, а также двух футболистов в ближайший резерв – Ахметова и Педро, столичные клубы взяли паузу. Посмотрим, сработает ли их стратегия, ведь трансферная зима получилась бледной. Из девяти новичков один приедет летом, а из оставшихся восьми только у двух шансы на твердую основу – у защитника «Локомотива» Ньямси и у форварда «Спартака» Угальде. Декорации в РПЛ почти не поменялись, актерский состав сохранился. Хотя это тоже вывод всей зимы. У столичных клубов нет невосполнимых потерь, сохранили лидеров.