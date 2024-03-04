Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферы

Овечкин присоединился к медийной футбольной команде

вчера, 13:54

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал членом медийной команды «БАМOVETS».

Клуб планирует принять участие в пятом сезоне Медийной футбольной лиги.

25 июня 2022 года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Он вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Локомотив» досрочно оформил переход Сулейманова
01 марта
Кастаньо предпочёл «Краснодар» клубам из Испании и Португалии
27 февраля
Кастаньо: «В Колумбии некоторые были недовольны моим трансфером»
27 февраля
У столичных клубов 9 новичков на всех. Только «Спартак» провернул дорогой трансфер
26 февраляВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Нападающие для «Зенита» и «Спартака», Роналдо в РПЛ. Ключевые новички трансферной зимы
25 февраляВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Сомнительные покупки ЦСКА, «Урал» собирает сборную России. В РПЛ закрылось трансферное окно
23 февраляМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:24
...сделать себе карьеру под носом у американских президентов,
наших "доброжелательных политических оппонентов" дорогого
стоит! Профессионал с большой буквы, да Я готов поспорить,
что Саня может и любого из российских футболистов проверить,
на вшивость в любом случае успешный человек, успешен везде...!
112910415
112910415
вчера в 16:54
у шоу свои законы )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:37, ред.
Хорошая жена, хороший дом, медийная команда «БАМOVETS».
— что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?

(По мотивам кинофильма "Белое Солнце пустыни"!)
ssspartak
ssspartak ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:28
Не совсем понятна ирония про "блогеров, любителей и профессионалов". Медиа лига это ведь не обязательно для блогеров. Любые медийные личности и деятели шоу-бизнеса могут принимать участие - согласно организации изначально так и звучало. Хоть Якубович и Киркоров. Тем более в медиа лиге есть понятие "профессионал" которых может быть ограниченное число на поле. А Овечкин профессионал? Нет конечно. Но 100% медийная личность. А по поводу букмекеров, никто не заставляет делать ставки.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 15:02
Сезон у Ови в НХЛ мягко говоря не зашёл , решил Саня действовать поступательно, сначало Медиолига , потом Госдума
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:38
Пора ему задуматься над завершением карьеры?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:32
100% олицетворение Медиалиги - блогеры, которые числятся в командах (чтобы в проплаченных буками статьях можно было громко писать "любители обыграли профессионалов", когда всякие бывшие чемпионы Европы среди молодёжки по футболу в составе блогерской команды обыгрывают условный "Урюпинск-КМВ" из второй лиги), и профессиональные игроки уровня ФНЛ-2, которые реально там играют.

Вот ещё один якобы блогер подъехал, чтобы числиться)
adekvat
adekvat
вчера в 14:27
Пора менять работу, плей офф не светит, рекорд Грецки тоже шансы малы.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:01
В НХЛ уже не тянет.
shlomo
shlomo
вчера в 14:01
Похоже рекорд Грецки, с таким отношением, он не сможет побить.... БАМовец - это тот, кто строил БАМ?... Или это стёб над Овечкиным? Бам овец?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 