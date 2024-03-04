Овечкин присоединился к медийной футбольной команде

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал членом медийной команды «БАМOVETS».
Клуб планирует принять участие в пятом сезоне Медийной футбольной лиги.
25 июня 2022 года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Он вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.
Вот ещё один якобы блогер подъехал, чтобы числиться)
Вот ещё один якобы блогер подъехал, чтобы числиться)
наших "доброжелательных политических оппонентов" дорогого
стоит! Профессионал с большой буквы, да Я готов поспорить,
что Саня может и любого из российских футболистов проверить,
на вшивость в любом случае успешный человек, успешен везде...!
наших "доброжелательных политических оппонентов" дорогого
стоит! Профессионал с большой буквы, да Я готов поспорить,
что Саня может и любого из российских футболистов проверить,
на вшивость в любом случае успешный человек, успешен везде...!