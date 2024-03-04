Овечкин присоединился к медийной футбольной команде

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вчера, 13:54

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» стал членом медийной команды «БАМOVETS».

Клуб планирует принять участие в пятом сезоне Медийной футбольной лиги.

25 июня 2022 года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Он вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.