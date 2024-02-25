Нападающие для «Зенита» и «Спартака», Роналдо в РПЛ. Ключевые новички трансферной зимы

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вчера, 16:00

Также приехал бывший тренер сборной Испании.

Роберт Морено, тренер, «Сочи»

Морено называли сумасшедшим после решения перебраться в РПЛ , знакомые пророчат ему провал. Роберту 46 лет, его карьера после неожиданного захода в сборную Испании, пока Луис Энрике занимался семейными делами, на клубном уровне не сложилась. Новый тренер «Сочи» говорит, что согласился, ведь ему предложили свободу действий. Посмотрим на результат, но задача с подвохом. По составу «Сочи» не слабее, чем другие аутсайдеры, даже отъезд Нобоа ничего глобально не меняет. Но будет сложно, ведь футболисты плохо понимают стратегическую цель. Были вторыми в РПЛ , стали последними, а суть не поменялась. Нет стимулов, кроме денег.

Артур, вингер, «Зенит»

Самый дорогой новичок зимы. Пока в АПЛ клубы отложили трансферы, испугавшись проверок и наказаний, как у «Эвертона», команда из Санкт-Петербурга в РПЛ не волнуется из-за трансферного баланса. «Зенит» подписал Артура и сделал ещё несколько ставок из этого списка. Но второй форвард и вингер Артур выделяется. Заиграет ли очередной бразилец на фланге у Семака? Не исключаем, ведь футболист опытный. Без Малкома не получалось играть «4-3-3», хотя теперь вернут старую схему. Если Артур будет отдавать умные передачи на Кассьерру – закрепится в старте.

Манфред Угальде, нападающий, «Спартак»

Аршавина удивило, что «Спартак» переплатил за Угальде, хотя Манфреду всего 21 год, а из успехов у него классный отрезок в «Твенте» в Нидерландах, где даже старина Люк де Йонг без труда забивает много мячей. Угадают ли с Угальде? Зависит от Абаскаля, схемы и сочетаемости второго форварда с Промесом и Соболевым. Или костариканец сыграет на острие вместо Александра? Интриг много, ведь у «Спартака» два состава, где только Квинси железно основной, на остальных позициях есть альтернатива.

Роналдо, вингер, «Ростов»

У бразильцев появилось много Рональдов после успехов великих нападающих с такими именами. Роналдо не играет «девятку», как великий «Зубастик». Также его нельзя сравнить с Роналдиньо, другой по подходу футболист. Но это самый дорогой новичок у середняков РПЛ . За правого вингера с паспортом Болгарии отдали 2 млн евро. Даже «Балтика», когда заплатила 1.6 млн евро за трансфер белоруса Капленко, не перебила ставку Карпина. Роналдо точно пригодится, хотя проблемой «Ростова» была защита, а не атака.

Кевин Кастаньо, опорник, «Краснодар»

Ключевой новичок зимы. У «Зенита» без Артура много важных бразильцев – Дуглас, Вендел и Клаудиньо. У «Спартака» без Угальде немало людей в атаке. У «Краснодара» в центре поля есть Черников и Сперцян, но если ставить задачу выиграть чемпионство, то тренеру Ивичу не хватало ещё одного сильного полузащитника. Кастаньо, который иногда играл в основе сборной Колумбии, пока Барриос из «Зенита» был на лавке, может и должен оправдать ожидания. Интересный игрок, но тяжело угадать, как адаптируется в далекой стране.

Нино, центрбек, «Зенит»

У «Зенита», помимо подписания Артура в атаку, выделяется ещё один трансфер под основу. Нино из «Флуминенсе» – победитель Кубка Либертадорес, благодаря опыту позволяет Семаку вернуться к схеме с четверкой защитников. Алип не настолько силен, а Чистяков и Ренан уехали в аренды. Как и Кастаньо, бразилец Нино может стать чемпионским фактором. Будет ошибаться – «Зенит» потеряет титул. А если здоровяк окажется лучшим центральным защитником в РПЛ , то Семак в шестой раз отпразднует чемпионство в качестве тренера.

Виктор Са, вингер, «Краснодар»

Самое свежее подписание «горожан». Присматривались к российским крайним нападающим, но решили не искать нового Ионова, а поставить на легионера. Виктору уже 29 лет, у него нет громкого имени, играл за клубы в Австрии, Германии и даже в ОАЭ . Потом оказался в «Ботафого», где не отличался невероятной результативностью, но стал частью трагичной истории – клуб потерял шанс на титул в концовке сезона. А вот Виктор Са получил ещё один шанс за рубежом. Недорогой трансфер, 1.5 млн евро, но девятый по стоимости зимой в РПЛ .

Жерзино Ньямси, центрбек, «Локомотив»

Француз был мечтой скаутов «железнодорожников». У москвичей мало иностранцев и много молодых российских футболистов. Есть два состава, даже в центре защиты огромный выбор. Вот только опыта и класса не хватало. Ньямси, игравший раньше за «Страсбур», должен стать новым лидером обороны «Локомотива», ведь вратарь Лантратов от этой роли явно устал. Центральному защитнику 27 лет, огромного роста, должен сразу показать лидерские качества. А вот если начнет ошибаться, как Мампасси – выбросят 3.5 млн евро на ветер и разочаруют весной.

Педро, вингер, «Зенит»

Педро подписали загодя, но из-за возраста – недавно исполнилось 18 лет, вингер не мог приехать раньше. Заплатили 9 млн евро, а теперь получают левого атакующего игрока в команду, где на этой позиции толпа футболистов. Клаудиньо, Мантуан, Изидор и Мостовой могут играть слева в атаке в схеме «4-3-3». Зачем Семаку понадобился пятый человек? Узнаем весной, ведь мальчишка талантливый. Если выиграет такую конкуренцию, то впечатлит. Хотя опыт Кейроса перед глазами. Хавбек уехал в аренду, не все молодые бразильцы делают «Зенит» лучше.

Данил Круговой, латераль, ЦСКА