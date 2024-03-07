Экс-хавбек «Ростова» и «Динамо» Норманн дисквалифицирован на 6 матчей

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вчера, 17:25

Полузащитник клуба «Аль-Раэд» получил 6-матчевую дисквалификацию за плевок в сторону хавбека команды «Аль-Фейха» во время матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Норвежский футболист был удалён на 63-й минуте встречи. Также игрока оштрафовали на 15 тысяч евро.

Норманн летом 2023 года в одностороннем порядке расторг контракты с «Ростовом» и московским «Динамо», а в августе перешёл в саудовский клуб.