Экс-хавбек «Ростова» и «Динамо» Норманн дисквалифицирован на 6 матчей

Полузащитник клуба «Аль-Раэд» Матиас Норманн получил 6-матчевую дисквалификацию за плевок в сторону хавбека команды «Аль-Фейха» Абделхамида Сабири во время матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Норвежский футболист был удалён на 63-й минуте встречи. Также игрока оштрафовали на 15 тысяч евро.
Норманн летом 2023 года в одностороннем порядке расторг контракты с «Ростовом» и московским «Динамо», а в августе перешёл в саудовский клуб.
и ассимилировался)))
Кстати, он ведь может ещё и выскочить из проблем, т.к. трибунал ФИФА, присудивший ему 3 ляма штрафа за побег из Ростова, не возражает против солидарного участия клуба в выплатах.
Не заплатит АльРаед (а он бедный)- попросится куда-нибудь ещё..
и ассимилировался)))
Кстати, он ведь может ещё и выскочить из проблем, т.к. трибунал ФИФА, присудивший ему 3 ляма штрафа за побег из Ростова, не возражает против солидарного участия клуба в выплатах.
Не заплатит АльРаед (а он бедный)- попросится куда-нибудь ещё..