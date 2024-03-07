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Экс-хавбек «Ростова» и «Динамо» Норманн дисквалифицирован на 6 матчей

вчера, 17:25
Аль-РаэдЛоготип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)1 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)Аль-ФейхаМатч завершен

Полузащитник клуба «Аль-Раэд» Матиас Норманн получил 6-матчевую дисквалификацию за плевок в сторону хавбека команды «Аль-Фейха» Абделхамида Сабири во время матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Норвежский футболист был удалён на 63-й минуте встречи. Также игрока оштрафовали на 15 тысяч евро.

Норманн летом 2023 года в одностороннем порядке расторг контракты с «Ростовом» и московским «Динамо», а в августе перешёл в саудовский клуб.

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баск
баск ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:24
Ну а что, в СА верблюдов много, ребятишки там с 2-3 лет на них ездят, вот парень
и ассимилировался)))

Кстати, он ведь может ещё и выскочить из проблем, т.к. трибунал ФИФА, присудивший ему 3 ляма штрафа за побег из Ростова, не возражает против солидарного участия клуба в выплатах.
Не заплатит АльРаед (а он бедный)- попросится куда-нибудь ещё..
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:57
Мелкий пакостник... На лице всё написано...
112910415
112910415
вчера в 17:48
косить под верблюда запрещено категорически !
jpqaye6f933g
jpqaye6f933g
вчера в 17:46
Бог шельму метит...:)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:46
Приехал в верблюд-лигу и повёл себя, как её символ - благородное двугорбое животное.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:36
Ну это уже совершенно не мужской поступок .
33znwman6maz
33znwman6maz
вчера в 17:32
Нельзя плеваться... наверное он просто не знал об этом.
drug01
drug01
вчера в 17:28
У нас так играть не разрешают!
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