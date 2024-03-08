Акинфеев преодолел отметку в 50 000 игровых минут в рамках РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Голкипер преодолел отметку в 50 000 игровых минут в рамках чемпионата России. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.
|Крылья Советов0 : 2ЦСКА
|Матч завершен
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Голкипер преодолел отметку в 50 000 игровых минут в рамках чемпионата России. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.
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