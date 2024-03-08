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Акинфеев преодолел отметку в 50 000 игровых минут в рамках РПЛ

сегодня, 14:54
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Голкипер преодолел отметку в 50 000 игровых минут в рамках чемпионата России. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:47
В Самаре Игорь продемонстрировал второй раз ЛЕВУЮ ногу Бога.
Рано некто Бадров отправляет Игоря на пенсию ))).
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:47
Молодец Игорь.... Так держать и дальше. Плюс сегодня отбил очередной пенальти.
vz5hqc2rsdxg
vz5hqc2rsdxg
сегодня в 16:36
Игорь вообще любитель рекордов, это вся Лига чемпионов знает
SHMEL
SHMEL ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 16:16
Можно и в секундах, ничего сложного, просто умножь на 60.
А Игорь красавчик, самый преданный клубу игрок в мире!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:05
ещё в секундах посчитайте да ещё с учётом доп. минут бред какой то кому это интересно
isamsn
isamsn
сегодня в 16:03
Молодец!!! И очередной сейв в честь юбилейных минут)))
w82bge5te2td
w82bge5te2td
сегодня в 15:56
С чем Игоря и поздравляем! .... играй и радуй своей игрой болельщиков.
Гость
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