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Нагельсманн объявил состав сборной Германии на мартовские матчи

вчера, 16:59

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявил состав «Бундестим» на предстоящие товарищеские матчи.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Бернд Лено («Фулхэм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Вальдемар Антон («Штутгарт»), Ян-Никлас Бесте («Хайденхайм»), Бенжамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Александр Павлович («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

23 марта сборная Германии сыграет со сборной Франции в Лионе, а 26 марта примет во Франкфурте сборную Нидерландов.

Ранее «Бундестим» представила новый комплект формы.

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Все комментарии
Салат 1
Салат 1
сегодня в 10:31
Мюллер🤣
Palex
Palex ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:33
А чем тебя состав не устраивает?
Ник63
Ник63
вчера в 20:28
Кто по краям в атаке играть то будет?
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:51
Ничего не светит Нагельмману с таким составом
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:30
Главное Нойер в строю...)
Последнее время зачетно выходит из ворот..)
shur
shur
вчера в 17:21
...соскучился по Кроссу в Бундестим....!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:14
Довольно сбалансированный состав. Будут победы...
Гость
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