Нагельсманн объявил состав сборной Германии на мартовские матчи

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявил состав «Бундестим» на предстоящие товарищеские матчи.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Бернд Лено («Фулхэм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Вальдемар Антон («Штутгарт»), Ян-Никлас Бесте («Хайденхайм»), Бенжамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Александр Павлович («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»).
Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
23 марта сборная Германии сыграет со сборной Франции в Лионе, а 26 марта примет во Франкфурте сборную Нидерландов.
Ранее «Бундестим» представила новый комплект формы.
Последнее время зачетно выходит из ворот..)
Последнее время зачетно выходит из ворот..)