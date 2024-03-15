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«Зенит» сыграет со «Спартаком». Стали известны пары полуфинала Кубка России

15 марта 2024, 13:42

Состоялась жеребьёвка матчей 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» — «Зенит»

«Балтика» — ЦСКА

Матчи пройдут со второго по четвёртое апреля.

«Зенит» сыграет со «Спартаком». Стали известны пары полуфинала Кубка России

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Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии
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ОфициальноСтали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Конференций
15 марта Фото
ОфициальноСостоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы
15 марта Фото
ОфициальноСтали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов
15 марта Фото
ОфициальноСостоялась жеребьёвка второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
15 марта Фото
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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:30
То есть ты не смотрел? Ясно, понятно
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
16 марта в 18:41
Нет, но не из личных симпатий, а из требования к Зениту. Ему должно взять Кубок - т.е. безразлично какая команда и на каком этапе будет соперником - побеждена должна быть любая: всё остальное неудача. Вот то, что Динамо в 1/4 достался Зенит, а не ЦСКА - это несправедливо. Что касается Балтики, то было бы лучше, если бы она в 1/4 встретилась с Балтикой, а не с Краснодаром. Думаю, что всё-таки надо как-то вмешиваться в тоталитаризм жребия, чтобы минимизировать влияние случайных результатов.
MishaB
MishaB ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 марта в 18:02
С Бней Иегудой не плей офф был,в группе играли
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 марта в 09:32
Что-то вы поскромничали и не вспомнили игру с Баварией?
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
16 марта в 09:25
Ну да, вот если бы Зениту выпало играть с Балтикой, то у вас и тени сомнения не было в справедливости жребия. Правильно?
ABir
ABir
16 марта в 09:24
Спартак - Зенит - матч достойный финала Кубка, но жребий распорядился по другому
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 марта в 21:47, ред.
Нормальный жребий...
В принципе соперник не столь важен...наверное важней что играть можно исходя из ситуации...ибо первый матч Зенит проводит в гостях...а второй дома...
А в ответном матче Зенит умеет забирать своё...вне зависимости от исхода первого матча....будь то Динамо Минск...Бней Иегуда или Динамо Москва ....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ shlomo2 (раскрыть)
15 марта в 19:41, ред.
Так все равно проигравший не вылетает , а идет путем регионов, к оренбургу....)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
15 марта в 19:28
первый раз вытянул Зенит, если смотреть игру
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
15 марта в 19:01
Разве я обвиняю. Я о сомнительной справедливости жребия.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
15 марта в 18:46
Интересно - второй раз без Промеса вытянут на ничью?
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
15 марта в 18:31
Вы ещё обвините ЦСКА в том, что ДМ, Локо, Краснодар вылетели из Пути РПЛ.
lotsman
lotsman
15 марта в 18:26
В финале встретятся Зенит - ЦСКА. Будет очень интересный финал. Это лично моё предположение. Сбудется ли мой прогноз, время покажет.)
pomor45
pomor45
15 марта в 18:13
ЦСКА снова окажется в финале окольными путями, минуя основных соперников.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 марта в 17:11
Шуnя771
А чтобы не выглядеть голословным не мог бы ты поименно назвать негров Федотова. Я вот только защитника Мойзеса знаю. Быть может ты речь вел о Маритнсе, или Бонгонде, или Мозесе? Промеса теперь не упоминаешь? Как то с матчастью у тебя не лалы, старина!
nubom
nubom
15 марта в 16:44
Судя по всему, что бы взять кубок, Зениту нужно будет побеждать по очереди Спартак, ЦСКА, а в финале Динамо. Это будет даже поинтересней чемпионата...
shlomo2
shlomo2
15 марта в 15:36
Хорошо что на этой стадии Зенит со Спартаком выяснят свои отношения.... (поэтому вчера Оренбург и играл вторым составом чтобы не играть с Зенитом....:)))
Шуnя771
Шуnя771
15 марта в 15:32
Радует молодёжка армейцев!
Выносят Пари НН - 30 минут - 3:0!
А у Федотова негры бегают...
Шуnя771
Шуnя771 ответ КАМЮ (раскрыть)
15 марта в 15:29
Привет старина!
Глазам своим не верю!
Шуnя771
Шуnя771
15 марта в 15:28
Судьба дает шанс Игнашевичу стать ТОП тренером...!
С прекрасной перспективой возглавить клуб которому он верой и правдой столько служил, в прямом и переносном смысле!
Конечно из биографии, как из песни слова не выбросишь, так и выступления за молодёжки Спартак М и Спартак - Орехово никуда...))
Удачи Сергею Николаевичу!
КАМЮ
КАМЮ
15 марта в 15:22
Миллер опять себе самого слабого соперника подтасовал
alexgurzan
alexgurzan ответ Трезвый повар (раскрыть)
15 марта в 14:43
Увы, коменты из тега рандомно появляются в новостях. Общаться в теге тоже не запрещено.
Трезвый повар
Трезвый повар
15 марта в 14:37
Админ, это тема про жеребьёвку кубка России. А какой-то странный чел решил тут свои личные фото и фото своих родственников запостить
Почему не удаляете? Это же флуд?
North West
North West
15 марта в 14:33, ред.
Эх, а я так хотел чтобы Балтике Спартак выпал)
Михаил Шацк
Михаил Шацк
15 марта в 14:26
И здесь сильнейшие в гостях. Тем интереснее будут матчи, но все равно зенит и ЦСКА дальше пройдут.
нечитайло
нечитайло
15 марта в 14:23
ну хоть будет на что посмотреть
73zv9renmu3g
73zv9renmu3g
15 марта в 14:19, ред.
Уважаемая редакция, а может быть уже пора выделить на сайте отдельный раздел под фото нашего солнечного друга? А то они как-то, мягко говоря, несколько отвлекают от основной тематики ветки КП, а также несколько размывают в моём понимании сущность понятия флуд
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 марта в 14:14
Три. Потом ещё в главном финале.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 марта в 14:13
Хороший жребий. В полуфинале пройдём Спартак, и в финале с ним же встретимся!
Трезвый повар
Трезвый повар
15 марта в 14:12
ЦСКА повезло. Балтика ведёт борьбу что бы остаться в РПЛ и ей уже наверно не до кубка
А матч Спартак - Зенит обязателен к просмотру болельщикам всех команд. Это противостояние всегда интересно и непредсказуемо
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