Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиРоссия. Кубок 2023/2024

Состоялась жеребьёвка второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

вчера, 13:19

Состоялась жеребьёвка матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Ахмат» — «Оренбург»

«Урал» — «Локомотив»

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»

«Химки» — «Ростов»

Матчи состоятся с 2 по 4 апреля.

Состоялась жеребьёвка второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСтали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Конференций
Вчера, 16:17 Фото
ОфициальноСостоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 15:22 Фото
ОфициальноСтали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов
Вчера, 14:20 Фото
Официально«Зенит» сыграет со «Спартаком». Стали известны пары полуфинала Кубка России
Вчера, 13:42
Ждём Эль Класико и «Арсенал» против «Баварии». Последняя жеребьёвка в Лиге чемпионов
14 мартаВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии18
ОфициальноСтали известны дата и время жеребьёвки Кубка России
14 марта
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:20
Что это за Кубок такой???
Условный Локо проиграл Балтике,Уралу,Ростову и всё в Кубке....
И чтоб совсем добить удивлённых адекватных наблюдателей...создатели сего дикого квеста определили три столичные команды в региональную сетку..)))
Уже непонятно что сложней...вылететь из Кубка или остаться в нём..)))
alexamit
alexamit
вчера в 20:37
Наш кубок деградирует с космической скоростью.Смотреть тошно-23ина!
suiw
suiw ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:01
Динамические латиносы ощутят на себя необъятность России)))
shlomo
shlomo
вчера в 15:40
Пожелаю удачи Оренбургу. Ахмат конечно не желателен, но шанс всегда есть выиграть.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:31
Желаю Ростову победить
112910415
112910415
вчера в 13:53
Путь регионов завершится победой Динамо.
c3hk7879mfcu
c3hk7879mfcu ответ 52xtepa46nxk (раскрыть)
вчера в 13:52
Да уж, Петросяну есть кому в случае чего передать своё "Кривое зеркало")
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:50
Локо и Динамо по пенальти вылетят.
52xtepa46nxk
52xtepa46nxk ответ 3qzgxcphynb9 (раскрыть)
вчера в 13:45
Рекомендую ещё ветку с коврами, тоже занятное чтиво)
https://www.soccer.ru/blogs/record/1374354/liverpul-sparta
Интерес
Интерес
вчера в 13:43
"Хитрецам" желаю поражения.Это те,кто вылетели в младшую группу" и комментаторская молва сразу определила их в "мудрецы",ищущие более лёгкий путь к Олимпу.
3qzgxcphynb9
3qzgxcphynb9
вчера в 13:40
И тут клоны в праведном гневе выказали мощную дизлайковую активность! Не, в цирк точно ходить незачем, на нашем любимом сайте постоянно функционирует своё шапито)
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 13:36
Все фавориты играют в гостях - совпадение? Ахмат-Оренбург равная пара. Химкам желаю пройти ещё одних южан.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:20
Ахмат, Локо, Динамо, Ростов пройдут...наверно))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 