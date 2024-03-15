Состоялась жеребьёвка второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьёвка матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
«Ахмат» — «Оренбург»
«Урал» — «Локомотив»
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»
«Химки» — «Ростов»
Матчи состоятся с 2 по 4 апреля.
Состоялась жеребьёвка матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
«Ахмат» — «Оренбург»
«Урал» — «Локомотив»
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»
«Химки» — «Ростов»
Матчи состоятся с 2 по 4 апреля.
Условный Локо проиграл Балтике,Уралу,Ростову и всё в Кубке....
И чтоб совсем добить удивлённых адекватных наблюдателей...создатели сего дикого квеста определили три столичные команды в региональную сетку..)))
Уже непонятно что сложней...вылететь из Кубка или остаться в нём..)))
Условный Локо проиграл Балтике,Уралу,Ростову и всё в Кубке....
И чтоб совсем добить удивлённых адекватных наблюдателей...создатели сего дикого квеста определили три столичные команды в региональную сетку..)))
Уже непонятно что сложней...вылететь из Кубка или остаться в нём..)))
https://www.soccer.ru/blogs/record/1374354/liverpul-sparta
https://www.soccer.ru/blogs/record/1374354/liverpul-sparta