В «Реале» обеспокоены поведением Винисиуса

В «Реале» обеспокоены поведением нападающего Винисиуса Жуниора. Игрок получает много карточек и не собирается менять своё поведение. Товарищам по команде не удаётся усмирить бразильца.
Уровень мастерства Винисиуса несомненно очень высок, но его поведение на поле начинает вызывать беспокойство в клубе, поскольку он провоцирует враждебность на всех стадионах. 23-летний форвард забил уже 77 мячей в 253 официальных матчах за «Реал», при этом у него накопилось 43 карточки (42 жёлтых и 1 красная).
Карло Анчелотти пришлось дать понять Винисиусу, что нужно улучшить своё отношение к делу и больше контролировать себя на поле. В Памплоне он ругался с судьёй, с несколькими игроками «Осасуны» и со скамейкой запасных. Публика свистела и оскорбляла его ещё на разминке, и в Мадриде считают, что это ненормально, ведь такое происходит из недели в неделю. Жёлтая карточка, которой можно было избежать в Памплоне за протест против нелепого фола, оставит Винисиуса вне матча с «Атлетиком», который может стать решающим в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями бразильца.
взятия ворот в нём развивается чувство сверх человека с обострённой реакцией на соперников и даже на своих болейщиков,
мимика, жесты, оговорки, вопли,не побоюсь этого слова! Наверное
встреча с грамотным психологом не помешала бы,как так!
взятия ворот в нём развивается чувство сверх человека с обострённой реакцией на соперников и даже на своих болейщиков,
мимика, жесты, оговорки, вопли,не побоюсь этого слова! Наверное
встреча с грамотным психологом не помешала бы,как так!
Я не знаю, как сохранить пациента для команды. То, что он реально главный собиратель карточек в "Реале", причём они неизменно по двум причинам
1) Вини провоцировал судью
2) Игрок сбил Вини, тот в ответ его пнул, толкнул и т.п.
Это уже ни в какие ворота не лезет.
Я не знаю, как сохранить пациента для команды. То, что он реально главный собиратель карточек в "Реале", причём они неизменно по двум причинам
1) Вини провоцировал судью
2) Игрок сбил Вини, тот в ответ его пнул, толкнул и т.п.
Это уже ни в какие ворота не лезет.
Он супер-технарь с развитием 10-летнего ребёнка, а как ребёнок, которого бесконечно балуют, быть нормальным? Так что дело тут не только в нём, а в политиках, которые сейчас карьеры на "расизме" делают, а он попал в струю, как говорится.
Да и местячковые политики тоже заложники, если они не побегут облизывать Вини каждый раз, как он пожалуется на расизм, а расисты по его мнению все, включая судью, который не купился на его нырок, или соперника, который отнял у него мяч, то конкуренты их уже начнут гасить, что они сами расисты.
Ныне просто безумный мир, в котором жалоба на расизм - лучшая фишка для увеличения продаж и подъёма по карьерной лестнице. Не Вини это придумал, он только пользуется.
Он супер-технарь с развитием 10-летнего ребёнка, а как ребёнок, которого бесконечно балуют, быть нормальным? Так что дело тут не только в нём, а в политиках, которые сейчас карьеры на "расизме" делают, а он попал в струю, как говорится.
Да и местячковые политики тоже заложники, если они не побегут облизывать Вини каждый раз, как он пожалуется на расизм, а расисты по его мнению все, включая судью, который не купился на его нырок, или соперника, который отнял у него мяч, то конкуренты их уже начнут гасить, что они сами расисты.
Ныне просто безумный мир, в котором жалоба на расизм - лучшая фишка для увеличения продаж и подъёма по карьерной лестнице. Не Вини это придумал, он только пользуется.