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В «Реале» обеспокоены поведением Винисиуса

вчера, 16:43

В «Реале» обеспокоены поведением нападающего Винисиуса Жуниора. Игрок получает много карточек и не собирается менять своё поведение. Товарищам по команде не удаётся усмирить бразильца.

Уровень мастерства Винисиуса несомненно очень высок, но его поведение на поле начинает вызывать беспокойство в клубе, поскольку он провоцирует враждебность на всех стадионах. 23-летний форвард забил уже 77 мячей в 253 официальных матчах за «Реал», при этом у него накопилось 43 карточки (42 жёлтых и 1 красная).

Карло Анчелотти пришлось дать понять Винисиусу, что нужно улучшить своё отношение к делу и больше контролировать себя на поле. В Памплоне он ругался с судьёй, с несколькими игроками «Осасуны» и со скамейкой запасных. Публика свистела и оскорбляла его ещё на разминке, и в Мадриде считают, что это ненормально, ведь такое происходит из недели в неделю. Жёлтая карточка, которой можно было избежать в Памплоне за протест против нелепого фола, оставит Винисиуса вне матча с «Атлетиком», который может стать решающим в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями бразильца.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:00
Как человек он тупой,бессовестный,хочет пиара,показушник,поэтому у него нет будущего,он напоминает Неймара и всяких проходимцев.Где то 250 игр и забил всего 77 голов,это низкий уровень в сравнении с Месси,Роналду,Норвежцем,ван Бастеном итд,но выпендривается.Как ненавижу таких типов.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:51
Достал он уже. Ведёт себя как дикарь какой-то. Да, игрок он очень крутой, но как человек, я даже не знаю, как его назвать. Эти бразильцы не умеют себя вести, когда добиваются чего-то. Не все, конечно...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:00
Вот даже уже в Реале стали догадываться, что что-то с Вини не то.
Ну теперь Вини осталось только Реал обвинить в расизме в отношении себя.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:32
Обратно на плантации
ABir
ABir
вчера в 19:01
Надо нанимать персонального психолога, а то потеряют парня и для футбола, а может и вообще по жизни
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:50
Чувак зазвездился, считает что всё позволено и всё сойдёт с рук...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:38
да пофиг на него скоро придёт Мбаппе и его песня будет спета
la-respect0
la-respect0
вчера в 18:16
Пора обратно в рабство )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:09, ред.
Всё дело в том, что Винисиус своим поведением портит имидж этой великой команды, её доброе имя. Те же расистские выкрики подтверждают моё мнение. Команда, руководство и её владелец соотносят их в СВОЙ адрес. Хотя и опосредовано. Этого г-н Перес терпеть не может. Если бразилец не успокоится, с ним, хотя и с сожалением, но расстанутся. Но он успокоится, так как уходить из клуба не в его интересах.
112910415
112910415
вчера в 17:51
проблема реальная и большая !
психика игрока деформируется ...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:37
Не один он такой там.. Многие любят покривляться.. Хе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:36
Надо, чтобы сами чиновники перестали его облизывать, а то, если лично Тебас и президент Бразилии его облизывают при каждой его жалобе на расизм, и ему уже памятники в Бразилии ставят за его позицию по расизму, то как он может придти в себя?

Он супер-технарь с развитием 10-летнего ребёнка, а как ребёнок, которого бесконечно балуют, быть нормальным? Так что дело тут не только в нём, а в политиках, которые сейчас карьеры на "расизме" делают, а он попал в струю, как говорится.

Да и местячковые политики тоже заложники, если они не побегут облизывать Вини каждый раз, как он пожалуется на расизм, а расисты по его мнению все, включая судью, который не купился на его нырок, или соперника, который отнял у него мяч, то конкуренты их уже начнут гасить, что они сами расисты.

Ныне просто безумный мир, в котором жалоба на расизм - лучшая фишка для увеличения продаж и подъёма по карьерной лестнице. Не Вини это придумал, он только пользуется.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:29
Да гнать его надо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:19, ред.
Да Вини уже по шизе едет, он при каждом нырке и соответствующей реакции судьи его готов в расизме обвинить(

Я не знаю, как сохранить пациента для команды. То, что он реально главный собиратель карточек в "Реале", причём они неизменно по двум причинам

1) Вини провоцировал судью
2) Игрок сбил Вини, тот в ответ его пнул, толкнул и т.п.

Это уже ни в какие ворота не лезет.
shur
shur
вчера в 17:09
...не только в Реале, я вот думаю, на фоне удачной игры и моментов
взятия ворот в нём развивается чувство сверх человека с обострённой реакцией на соперников и даже на своих болейщиков,
мимика, жесты, оговорки, вопли,не побоюсь этого слова! Наверное
встреча с грамотным психологом не помешала бы,как так!
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