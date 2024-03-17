В «Реале» обеспокоены поведением Винисиуса

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вчера, 16:43

В «Реале» обеспокоены поведением нападающего . Игрок получает много карточек и не собирается менять своё поведение. Товарищам по команде не удаётся усмирить бразильца.

Уровень мастерства Винисиуса несомненно очень высок, но его поведение на поле начинает вызывать беспокойство в клубе, поскольку он провоцирует враждебность на всех стадионах. 23-летний форвард забил уже 77 мячей в 253 официальных матчах за «Реал», при этом у него накопилось 43 карточки (42 жёлтых и 1 красная).

Карло Анчелотти пришлось дать понять Винисиусу, что нужно улучшить своё отношение к делу и больше контролировать себя на поле. В Памплоне он ругался с судьёй, с несколькими игроками «Осасуны» и со скамейкой запасных. Публика свистела и оскорбляла его ещё на разминке, и в Мадриде считают, что это ненормально, ведь такое происходит из недели в неделю. Жёлтая карточка, которой можно было избежать в Памплоне за протест против нелепого фола, оставит Винисиуса вне матча с «Атлетиком», который может стать решающим в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями бразильца.