В «Баварии» назвали большой целью продление контракта с Мусиалой

Спортивный директор «Баварии» высказался о полузащитнике команды и нападающем .

Они — лица будущего. Если вы посмотрите на историю, в нашей команде всегда были молодые игроки с чрезвычайно большим талантом и потенциалом. Так обстоит дело с Джамалом, Матисом и Алексом Павловичем. Матис уже продлил контракт до 2029 года, а с Джамалом подписание нового соглашения — это большая цель, другого варианта для нас быть не может. Такое доверие к молодым футболистам не означает, что мы не ценим опытных игроков. Они помогают талантливым футболистам развиваться таким образом.