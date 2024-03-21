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В «Баварии» назвали большой целью продление контракта с Мусиалой

сегодня, 01:13

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о полузащитнике команды Джамале Мусиале и нападающем Матисе Теле.

Они — лица будущего. Если вы посмотрите на историю, в нашей команде всегда были молодые игроки с чрезвычайно большим талантом и потенциалом. Так обстоит дело с Джамалом, Матисом и Алексом Павловичем. Матис уже продлил контракт до 2029 года, а с Джамалом подписание нового соглашения — это большая цель, другого варианта для нас быть не может. Такое доверие к молодым футболистам не означает, что мы не ценим опытных игроков. Они помогают талантливым футболистам развиваться таким образом.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 04:22
Уже 10-ка в сборной Германии, будет очень интересно…
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:39
Молодой перспективный игрок, причём уже один из лидеров команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:20
Значит нужно заключать долгосрочные контракты...
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