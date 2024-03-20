В «Барселоне» выразили желание сохранить в команде Канселу и Феликса

Спортивный директор «Барселоны» высказался на тему будущего в команде защитников и , а также нападающего .

Канселу выступает за клуб на правах аренды из «Манчестер Сити». Феликс арендован у «Атлетико».

Араухо продлит контракт, если захочет. Мы приложим усилия, потому что он этого заслуживает. Усилия клуба направлены на то, чтобы сохранить то, что у нас есть.

О Жоау Феликсе и Жоау Канселу. Ни один из них нам не принадлежит. Мы за них не платили. Они очень помогли нам на поле. Если всё будет как в прошлом году, мы хотим, чтобы они были с нами.