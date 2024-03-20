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В «Барселоне» выразили желание сохранить в команде Канселу и Феликса

вчера, 19:22

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался на тему будущего в команде защитников Рональда Араухо и Жоау Канселу, а также нападающего Жоау Феликса.

Канселу выступает за клуб на правах аренды из «Манчестер Сити». Феликс арендован у «Атлетико».

Араухо продлит контракт, если захочет. Мы приложим усилия, потому что он этого заслуживает. Усилия клуба направлены на то, чтобы сохранить то, что у нас есть.

О Жоау Феликсе и Жоау Канселу. Ни один из них нам не принадлежит. Мы за них не платили. Они очень помогли нам на поле. Если всё будет как в прошлом году, мы хотим, чтобы они были с нами.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:58
И Канселу, и Феликс отлично проявляют себя в Каталонской Барселоне и оба игрока усилили клуб. Понятное дело, что в клубе хотели бы сохранить этих мастеров в своём составе, но не дусаю, что Сити и Атлетико пойдут на встречу Каталонцам и оставят игроков вновь в аренде, думаю и те и другие захотят продать своих игроков, т.к одни (Сити) рискуют попасть под санкции ФФП, а другие (матрасники) просто продав игрока, получат хорошие деньги на усиление своего состава!!! А вот сможет ли Барселона подписать этих игроков???? Каталонцы сами вынуждены будут продать игроков, что бы были средства на существование
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:42
Сохранить это хорошо, но где брать финансы чтобы их еще и стимулировать...
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