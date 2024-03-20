«Арсенал» объявил о продлении контракта с Такехиро Томиясу

Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с защитником Такехиро Томиясу.
Японец подписал долгосрочное соглашение с «канонирами». Точный срок контракта не разглашается.
Томиясу перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» летом 2021 года за 18,6 млн евро.
Летом ожидается большая распродажа, а так же закупка новыми игроками, которые должны быть сильнее нынешних "лавочников", и если Артета получит всех тех игроков, которые ему нужны, думаю, можно будет серьезно вести борьбу за всевозможные кубки!!! Осталось продлить контракт с самим Артетой!
Летом ожидается большая распродажа, а так же закупка новыми игроками, которые должны быть сильнее нынешних "лавочников", и если Артета получит всех тех игроков, которые ему нужны, думаю, можно будет серьезно вести борьбу за всевозможные кубки!!! Осталось продлить контракт с самим Артетой!