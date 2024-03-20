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«Арсенал» объявил о продлении контракта с Такехиро Томиясу

сегодня, 12:09

Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с защитником Такехиро Томиясу.

Японец подписал долгосрочное соглашение с «канонирами». Точный срок контракта не разглашается.

Томиясу перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» летом 2021 года за 18,6 млн евро.

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Такехиро Томиясу

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:29, ред.
Ну вот, Арсенал продлил долгосрочные контракты со всеми основными и важными для Артеты игроками!

Летом ожидается большая распродажа, а так же закупка новыми игроками, которые должны быть сильнее нынешних "лавочников", и если Артета получит всех тех игроков, которые ему нужны, думаю, можно будет серьезно вести борьбу за всевозможные кубки!!! Осталось продлить контракт с самим Артетой!
m99ks8sca846
m99ks8sca846
сегодня в 14:02
Японский рынок очень важен для Арсенала.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:33
Посему Артета всегда так напряженно улыбается?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:21
Это правильное решение! Игрок хороший
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:18
Хорошего игрока надо беречь
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 12:12
Такехиро подходит Арсеналу, желаю удачи в клубе.
Гость
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