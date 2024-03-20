«Арсенал» объявил о продлении контракта с Такехиро Томиясу

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сегодня, 12:09

Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с защитником .

Японец подписал долгосрочное соглашение с «канонирами». Точный срок контракта не разглашается.

Томиясу перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» летом 2021 года за 18,6 млн евро.