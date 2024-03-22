Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСуды

Приговорённый к 9 годам тюрьмы Робиньо будет отбывать срок в Бразилии

сегодня, 10:39

Бывший нападающий сборной Бразилии, мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо был арестован в своём доме в Сантосе после того, как суд постановил, что он должен отбыть девятилетний тюремный срок по обвинению в изнасиловании, за что был осужден в Италии.

В 2017 году миланский суд признал Робиньо и ещё пятерых бразильцев виновными в групповом изнасиловании женщины, которое, предположительно, произошло в 2013-м после того, как её напоили алкоголем на дискотеке.

Приговор был подтверждён апелляционным судом в 2020 году и утверждён Верховным судом Италии в 2022-м.

По сообщениям бразильских СМИ, Робиньо пройдёт судебно-медицинскую экспертизу, прежде чем предстанет перед слушанием. После этого экс-футболиста, как ожидается, перевезут в одну из тюрем штата Сан-Паулу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Робиньо
Перевод с theguardian.com
Рубиалес вернётся в Испанию и предстанет перед правосудием
Вчера, 14:48
Бывшая звезда сборной Бразилии приговорён к 9 годам тюремного заключения
Вчера, 09:42
Залог в 1 млн евро за Дани Алвеса заплатит отец Неймара
20 марта
У Дани Алвеса заберут оба паспорта. Он не сможет покинуть Испанию
20 марта
Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог в 1 млн евро
20 марта
Экс-игрок «Барселоны» Арда Туран получил условный срок
20 марта
Сортировать
Все комментарии
5qzqzhz3y4vp
5qzqzhz3y4vp
сегодня в 12:50
Выделят ему отдельное бунгало в тюрьме и будут каждый день приносить еду из ресторана.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:53
Если бы сел сразу-уже вышел бы на свободу...
x5xrk8qwgu23
x5xrk8qwgu23
сегодня в 11:14, ред.
У нас бы с такими бабками уже бы откупился
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:14
Тюрьма она везде тюрьма а не дом родной.... тем более по такой статье.
zjyg3rz3tp2w
zjyg3rz3tp2w
сегодня в 10:53
Дорогой будет тихонько напевать "Сан-Паульский централ, ветер северный..."
js3rtthkmr23
js3rtthkmr23
сегодня в 10:51
Это всяко лучше чем на Колыме
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 