Приговорённый к 9 годам тюрьмы Робиньо будет отбывать срок в Бразилии

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сегодня, 10:39

Бывший нападающий сборной Бразилии, мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» был арестован в своём доме в Сантосе после того, как суд постановил, что он должен отбыть девятилетний тюремный срок по обвинению в изнасиловании, за что был осужден в Италии.

В 2017 году миланский суд признал Робиньо и ещё пятерых бразильцев виновными в групповом изнасиловании женщины, которое, предположительно, произошло в 2013-м после того, как её напоили алкоголем на дискотеке.

Приговор был подтверждён апелляционным судом в 2020 году и утверждён Верховным судом Италии в 2022-м.