«Барселона» на данный момент не контактирует ни с одним тренером

Президент «Барселоны» сообщил, что клуб на данный момент не контактирует ни с одним тренером.

Мне очень нравится Луис Энрике, у него сильный характер, он очень порядочный и независимый человек, мне нравятся такие люди. Но мы не общались ни с Луисом, ни с кем-либо еще, поскольку уважаем Хави.

Вы скажете, что, решение принято, все агенты тренеров говорят вам об этом. А я отвечу, что тот, кто хочет перейти в «Барсу», должен ждать до последнего, потому что мы не собираемся делать выбор, пока Хави не примет решение.

Если он решит уйти, то тем, кто действительно хочет в «Барсу», придется ждать. И они будут ждать. Если не станут этого делать, ничего не произойдет.