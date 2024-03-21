Антонио Конте — основной кандидат на должность главного тренера «Баварии»

Бывший тренер «Ювентуса», «Интера» и «Челси» Антонио Конте может попробовать свои силы в Германии.
Руководство «Баварии» обозначило итальянского специалиста в качестве основного кандидата на должность главного тренера клуба.
Напомним, что нынешний наставник «Баварии» Томас Тухель покинет команду после окончания этого сезона.
В Баварии сидит старая гвардия, которая не приемлет свежие идеи.
Управление командой и тренерские мысли должны строго следовать слепому многолетнему курсу немецкой педантичности.
В Баварии сидит старая гвардия, которая не приемлет свежие идеи.
Управление командой и тренерские мысли должны строго следовать слепому многолетнему курсу немецкой педантичности.