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Антонио Конте — основной кандидат на должность главного тренера «Баварии»

сегодня, 11:21

Бывший тренер «Ювентуса», «Интера» и «Челси» Антонио Конте может попробовать свои силы в Германии.

Руководство «Баварии» обозначило итальянского специалиста в качестве основного кандидата на должность главного тренера клуба.

Напомним, что нынешний наставник «Баварии» Томас Тухель покинет команду после окончания этого сезона.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 13:07
Видимо, список, где "основным кандидатом" является Конте, для Баварии составлял утиный DeadlineDayLive, а потом сам его и утвердил.
112910415
112910415
сегодня в 13:05
ой, а Ювентус как же ?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:22
Будет регулярно из ЛЧ вылетать, как со всеми клубами, которые возглавлял.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:07
Слабо представляю Баварию играющую по схеме 3-4-3
uwa6qh5jbav8
uwa6qh5jbav8
сегодня в 11:55
Это будет контрольный выстрел в многострадальный баварский лоб
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:34
Вообще не верю в приглашение итальяца в Баварию .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:33
Надолго не задержится.
В Баварии сидит старая гвардия, которая не приемлет свежие идеи.
Управление командой и тренерские мысли должны строго следовать слепому многолетнему курсу немецкой педантичности.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:25
А это уже свежая идея. По крайней мере, при первой же неудаче Антошки руководство наконец-то в лицо развёрнуто услышит всю правду о себе)) Хоть какие-то выводы, может быть, сделают)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:24
Всё верно, срочно Конте в Баварию, а то она воспряла духом...)
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