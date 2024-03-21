Антонио Конте — основной кандидат на должность главного тренера «Баварии»

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сегодня, 11:21

Бывший тренер «Ювентуса», «Интера» и «Челси» может попробовать свои силы в Германии.

Руководство «Баварии» обозначило итальянского специалиста в качестве основного кандидата на должность главного тренера клуба.

Напомним, что нынешний наставник «Баварии» Томас Тухель покинет команду после окончания этого сезона.