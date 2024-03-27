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Украина обыграла Исландию и отобралась на чемпионат Европы-2024

сегодня, 00:37
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Сборная Украины одержала победу над командой Исландии в финальном матче отбора на Евро-2024 (2:1).

На 30-й минуте Альберт Гудмундссон вывел исландцев вперёд. Виктор Цыганков на 54-й сравнял счёт. Михаил Мудрик на 84-й забил второй мяч украинской команды.

Украина сыграет на чемпионате Европы в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 01:33
Молодцы! Путь на Евро не был легким, в обоих стыковых матчах приходилось отыгрываться, но парни проявили характер и заслужили этот успех. Удачи Украине на Евро!
Владимир Лихвин
Владимир Лихвин
сегодня в 01:24
укроину с пабедой
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:04
У сборной Украины были бы проблемы, если бы 6 лет назад они играли со сборной Исландии. А сейчас эта команда не идет в один ряд со сборной Украины. Вратарь Украины Лунин - игрок мадридского Реала, Цыганков полузащитник Жироны, Мудрик игрок Челси. А в составе Исландии нет исполнителей из топ-5 лиг.

Что касается игры. Вот этот матч смотрел. Украина владела мячом больше времени, по воротам у них больше ударов, хотя и много бесполезных ударов тоже, опасных моментов на двоих не более 4. Счет 2:1 закономерен.

В дуэлях почти равенство. Результат матча обусловлен индивидуальностью мастеров, с такой игрой на Евро-2024 далеко не дойдут. Но с победой!
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 00:52
Матч для Украины не был простым . Опять отыгрывались , надо добавлять на Евро , благо группа не сильная. Лунин , Судаков , Мудрик молодцы , остальным надо ещё стараться. Такое впечатление , что хотели обыграть Исландию в полноги. А так с победой Украину, удачи на Евро.
Любитель _футбола
Любитель _футбола
сегодня в 00:49
Лучшая сборная бывшего Союза едет на Евро, с чем ее и поздравляем)
Palex
Palex ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:44
Соломоново решение
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:43
Украину с победой! Молодцы!
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:42
В таком случае по примеру некоторых европейских футбольных федераций буду бойкотировать Евро и не смотреть матчи, всем спасибо.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:41
Поздравляем сборную Украины с заслуженным выходом на Евро.. 👍
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