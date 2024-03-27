Украина обыграла Исландию и отобралась на чемпионат Европы-2024

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сегодня, 00:37

Сборная Украины одержала победу над командой Исландии в финальном матче отбора на Евро-2024 (2:1).

На 30-й минуте Альберт Гудмундссон вывел исландцев вперёд. Виктор Цыганков на 54-й сравнял счёт. Михаил Мудрик на 84-й забил второй мяч украинской команды.

Украина сыграет на чемпионате Европы в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.