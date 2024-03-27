Украина обыграла Исландию и отобралась на чемпионат Европы-2024

Сборная Украины одержала победу над командой Исландии в финальном матче отбора на Евро-2024 (2:1).
На 30-й минуте Альберт Гудмундссон вывел исландцев вперёд. Виктор Цыганков на 54-й сравнял счёт. Михаил Мудрик на 84-й забил второй мяч украинской команды.
Украина сыграет на чемпионате Европы в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.
Что касается игры. Вот этот матч смотрел. Украина владела мячом больше времени, по воротам у них больше ударов, хотя и много бесполезных ударов тоже, опасных моментов на двоих не более 4. Счет 2:1 закономерен.
В дуэлях почти равенство. Результат матча обусловлен индивидуальностью мастеров, с такой игрой на Евро-2024 далеко не дойдут. Но с победой!
Что касается игры. Вот этот матч смотрел. Украина владела мячом больше времени, по воротам у них больше ударов, хотя и много бесполезных ударов тоже, опасных моментов на двоих не более 4. Счет 2:1 закономерен.
В дуэлях почти равенство. Результат матча обусловлен индивидуальностью мастеров, с такой игрой на Евро-2024 далеко не дойдут. Но с победой!