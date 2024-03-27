Месси: «Я не хотел переходить из „Барселоны“ в ПСЖ»

Нападающий «Интер Майами» рассказал, что переход из «Барселоны» в ПСЖ в 2021 году дался ему тяжело.

Переход в ПСЖ получился для меня тяжелым, потому что мне было очень хорошо в «Барселоне», я планировался остаться. Я не был готов уйти, всё случилось очень быстро, мне пришлось изменить свою жизнь за считанные дни.

Я познакомился с другой лигой, другой командой, другой раздевалкой. Это были изменения, которых я не ждал, потому изначально мне было тяжело.