Месси: «Я не хотел переходить из „Барселоны“ в ПСЖ»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что переход из «Барселоны» в ПСЖ в 2021 году дался ему тяжело.
Переход в ПСЖ получился для меня тяжелым, потому что мне было очень хорошо в «Барселоне», я планировался остаться. Я не был готов уйти, всё случилось очень быстро, мне пришлось изменить свою жизнь за считанные дни.
Я познакомился с другой лигой, другой командой, другой раздевалкой. Это были изменения, которых я не ждал, потому изначально мне было тяжело.
Был такой фильм с Джимом Керри: "Лжец, лжец, лжец".
Так и здесь, сказал Месси, что не был готов уйти.. Настолько не был готов, что на следующий день после конференции на которой он кстати плакал, когда говорил что покидает Барселону, он сидел в самолёте на Париж с улыбкой до ушей и фоткался в футболке "Я люблю Париж" или просто Париж.
Был такой фильм с Джимом Керри: "Лжец, лжец, лжец".
Так и здесь, сказал Месси, что не был готов уйти.. Настолько не был готов, что на следующий день после конференции на которой он кстати плакал, когда говорил что покидает Барселону, он сидел в самолёте на Париж с улыбкой до ушей и фоткался в футболке "Я люблю Париж" или просто Париж.