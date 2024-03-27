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Месси: «Я не хотел переходить из „Барселоны“ в ПСЖ»

сегодня, 13:12

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что переход из «Барселоны» в ПСЖ в 2021 году дался ему тяжело.

Переход в ПСЖ получился для меня тяжелым, потому что мне было очень хорошо в «Барселоне», я планировался остаться. Я не был готов уйти, всё случилось очень быстро, мне пришлось изменить свою жизнь за считанные дни.

Я познакомился с другой лигой, другой командой, другой раздевалкой. Это были изменения, которых я не ждал, потому изначально мне было тяжело.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 14:49
Барселона его кормила обещаниями до августа, когда новый сезон был на носу. Когда по-твоему он должен был искать новый клуб? Через месяц?
Elliada_
Elliada_
сегодня в 14:48
Хорошо, что Барселона подло поступила с Месси и он вынужденно покинул Барселону. Если бы Месси остался в Барсе, то он был бы богаче, чем сейчас, с лучшей статистикой, чем сейчас, но не был бы чемпионом мира и самым титулованным игроком в истории.

От ухода Месси больше пострадал клуб, чем Месси.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:21
Я не был готов уйти, всё случилось очень быстро...

Был такой фильм с Джимом Керри: "Лжец, лжец, лжец".

Так и здесь, сказал Месси, что не был готов уйти.. Настолько не был готов, что на следующий день после конференции на которой он кстати плакал, когда говорил что покидает Барселону, он сидел в самолёте на Париж с улыбкой до ушей и фоткался в футболке "Я люблю Париж" или просто Париж.
pomor45
pomor45 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 14:12
Они не кривят душой, что любят свой клуб, они только умалчивают, что любят его за их баснословные контракты. Исчезает контракт, уходит и "любовь". Остаётся только ностальгия, но по чему - клубу или контракту - сами понять не могут.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:10
Что вы все напали на бедного Месси. Он настоящий патриот Барселоны, просто настал момент, когда Барса не смогла финансово потянуть "патриотизм" Месси.
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 14:08, ред.
Мне было хорошо в Барсе,я её доил как хотел,но вдруг у бездонной бочки показалось дно, закончились деньги и мне пришлось уйти в ПСЖ. Я не виноват что очень люблю деньги. Барса ты мне еще не всё выплатила!!Это я так к слову вдруг забыли,добавил он....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:59
Обижайся на себя Месси.Если любил бы Барсу уступил бы в зарплате,когда пришел кризиз команде,плакал но не уступал и страдает до сих пор,заслужил,хоть лучший игрок всех времен.
Барса его забрала из Аргентины,вылечила итд итп но Месси оказался не благодарным,если скажите,он же столько сделал для Барсы,нет от делал это для себя лично и показал это когда перешел в Париж.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:50
Когда не по своей воле выгоняют из дома - всегда тяжело.
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 13:41, ред.
выгнали просто, ибо слишком много кушал бабла!!
shur
shur
сегодня в 13:37
...никто толком не знает, кроме его самого, моя самая вероятная
версия - жена...! Сам люблю и ценю мнение своей половины!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 13:26, ред.
Надо его понять и простить. Он так любил родной клуб, что не мог не заключить с ним контракт на 555 миллионов за 5 лет, в итоге и остальные игроки потребовали поднять им зарплаты соответственно и все лидеры получали там по 20-30 миллионов в год. Причём и сейчас продолжают так же делать, Джуд и Вини получают по 19 миллионов в год, а де Йонг в МеськеУнКлубе 40 миллионов)

А когда контракт истёк (причём у них ещё не было денег его выплатить, они потом выплачивали), учитывая, что Ла Лига накладывает ограничения на объём выплат по контрактам, там у них осталось только 10 миллионов в год ему на зарплату, а за такие деньги Месси только свою собаку играть за родную команду выгонит.

Вот и пришлось ему, плача, идти в ПСЖ, там ведь на ФФП клали в принципе, Насер ведь сам в руководстве УЕФА, и ручной Макрончик у него если что со старушкой любые грязные финансовые мувы поддержат, они даже Мбаппе 72 ляма в открытую в крипте платят, чтобы без налогов, и Месси так же в крипте в обход ФФП положили.
Baggio R.
Baggio R. ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 13:25
Так он и был готов пойти на максимально возможное по регламенту снижение зарплаты на 50%, но Лапорта отказался и не выполнил свое обещание, которое давал перед избранием президентом.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 13:15
Бедняга , поманили денежкой , так не хотелось , но заставили !)))Тоже мне...если так любил Барсу , то мог ради нее и на снижение зп пойти ..
ssspartak
ssspartak
сегодня в 13:14
Ага, тяжело ему было. Нам то не говори)). В барсе платили мало? Когда нравится и всё хорошо, то не переходят.
Гость
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