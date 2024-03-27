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Месси рассказал, когда закончит карьеру

сегодня, 15:04

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, когда он закончит карьеру.

В тот момент, когда я почувствую, что больше не могу выступать на высоком уровне, что я перестал помогать своим товарищам по команде, я закончу карьеру. Я очень самокритичен к себе, знаю, когда я играю хорошо, а когда — плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:58
ещё не один год впереди ...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 17:33
Лет 5 ещё спокойно поиграет, может и больше!
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 17:27
От того, когда и где закончит играть Месси зависит насколько будет гореть у некой части фанов футбола. Какой ужас будет если он перед завершение вернётся в Барсу и улучшит ещё несколько рекордов.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:59, ред.
Ха-ха-ха-ха
Чётко
lotsman
lotsman
сегодня в 16:20
В общем пока силы есть,покуда он Месси, он будет играть. Вне игры он будет не Месси.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:11
Странно слышать от вас нападки на Месси, если знать, сколько ему лет, сколько титулов у него "за душой", сколько радости своим талантом он принёс всем любителям футбола. Или вы считаете, что своей славной, во всех смыслах, карьерой он не заслужил играть в МЛС, а должен до 40 лет надрываться в сильнейших чемпионатах Европы ?
Будьте благоразумны и честны перед собой, даже если аргентинец вам не по душЕ.
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:06
Мда. У тебя на все глупый ответ есть.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:05
Месси выиграл все что только можно в футболе и теперь может играть в свое удовольствие сколько захочет. Пусть наслаждается жизнью в Майами и по выходным пинает мячик, пока Роналду пыжится в пустыне и пытается хоть как-то Месси догнать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 16:04
Неудивительно, какая мотивация выигрывать заштатный чемпик, там в зарплате мотивация. Как и у саудитов, тот же Бензема показательно органы в клубе пинает.

Плюс ещё и возрастные все. Ну, "Майами" пол-"Барселоны" себе собрали, может, и выиграют МЛС, но не факт, там же плей-офф, можно набрать много очков, а в плей-офф проиграть.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:02
Забыл добавить, что когда он закончит карьеру, его карьера закончится.
5dw5vyj6vja7
5dw5vyj6vja7
сегодня в 16:00
Пускай продолжает нас радовать,и чем дольше, тем лучше
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 15:43, ред.
Месси буквально год назад выиграл ЧМ, он до сих пор на топ уровне, заканчивать рано, года два отыграет точно.
альсато
альсато
сегодня в 15:34
пидешь!))))..игрок заканчивает играть на высоком уровне-не тогда когда не может, а когда (да же за может) перестают платить))))
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:33
Ты, наверное, не в курсе, но многие легенды не выиграли МЛС. Среди них Ибра, Анри, Кака, Лэмпард, Давид Вилья, Пирло. При том, что они играли не в худших командах МЛС, как Месс
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 15:23
Если ставить цель выиграть чемпионат пенсионеров, почему бы реально и лигу Индии заодно не взять?
3sctv33hqg2r
3sctv33hqg2r
сегодня в 15:22
Когда золотые мячишки ставить уже некуда будет, тогда может уймётся уже
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:11
Ты с Роналду не путай. Вот кто реально сдулся, но упорно не хочет уходить и топит команды.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 15:10
Все знают, когда Месси закончит карьеру. Это случится после ЧМ 2026. Выиграл всё, добился всего. Осталась одна цель - выиграть МЛС или ЛЧ для Майами.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:09
Так можно и никогда не закончить) Ведь высокий уровень всё понижается, Лига Фермеров с одной командой, теперь Лига Пенсионеров. Почему какая-нибудь Мумбаи-Лига, если индийские нувориши захотят получить себе галактического инопланетянина, не будет высоким уровнем тогда?)
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