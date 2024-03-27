Месси рассказал, когда закончит карьеру

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины ответил на вопрос, когда он закончит карьеру.

В тот момент, когда я почувствую, что больше не могу выступать на высоком уровне, что я перестал помогать своим товарищам по команде, я закончу карьеру. Я очень самокритичен к себе, знаю, когда я играю хорошо, а когда — плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте.