Марсиньо рассказал, почему сделал выбор в пользу «Родины»

Защитник «Родины» рассказал, почему решился перейти в «Родину».

Как вы знаете, я игрок «Пафоса», а эта команда — часть LF Group, которой владеет Сергей Ломакин. Они предложили вариант с «Родиной», я сразу согласился. Для меня самое важное сейчас играть в футбол, и неважно где. Я готов показать, на что я способен. Хотел бы поблагодарить LF Group и Сергея Ломакина за доверие, возможность играть за «Родину» и всё, что делали для меня. Это очень амбициозная команда, и в ней работают очень серьёзные люди.