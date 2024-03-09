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Марсиньо рассказал, почему сделал выбор в пользу «Родины»

сегодня, 09:55

Защитник «Родины» Марсиньо рассказал, почему решился перейти в «Родину».

Как вы знаете, я игрок «Пафоса», а эта команда — часть LF Group, которой владеет Сергей Ломакин. Они предложили вариант с «Родиной», я сразу согласился. Для меня самое важное сейчас играть в футбол, и неважно где. Я готов показать, на что я способен. Хотел бы поблагодарить LF Group и Сергея Ломакина за доверие, возможность играть за «Родину» и всё, что делали для меня. Это очень амбициозная команда, и в ней работают очень серьёзные люди.

Моей мечтой было всегда играть за границей. Я всегда знал, что российский рынок очень важен для футбольного мира. На сборах мы играли против команд РПЛ, и я понял, какой уровень у них. Также у меня много друзей, кто выступает тут: Келлвен и Мойзес из ЦСКА, Лукас Фассон из «Локомотива», Фернандо Костанца из «Крыльев Советов». Они очень сильные игроки.

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rz9zg3yf3zu5
rz9zg3yf3zu5
сегодня в 10:20
Играть неважно где.... оригинальный подход к игре в футбол.
Гость
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