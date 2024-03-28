Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билеты

В РФС высказались о финансовой выгоде возвращения продажи пива на стадионах

сегодня, 12:59

Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин высказался на тему возможного возвращения продажи пива на стадионах.

С точки зрения коммерции и опыта, который болельщик получает на стадионе, это будет плюсом. Конечно, при условии аккуратного употребления напитка на арене.

С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая. Всё это можно посчитать: стоимость и себестоимость пива, сколько его можно продать, всё это умножить на посещаемость.

И мы, и клубы считали. Но доходы непосредственно от продажи не такие большие. А вот возможности для рекламы дадут больший эффект для клубов. Одно время производители пива играли очень значимую роль. Тогда были ограничения только по тому, где они могут рекламироваться, а где — нет. И это был один из очень сильных игроков на рынке. Так что надо смотреть, в каком формате потенциально может быть принят законопроект: просто продажи пива — это одно, но возможность его рекламировать — другая ситуация.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: bookmaker-ratings.ru
Моуриньо высказался о фанатах «Челси», скандировавших его имя
Вчера, 19:42
Фанаты освистали Мбаппе во время матча сборных Франции и Чили
Вчера, 17:37
Более 1600 фанатам из Великобритании запретили посещать матчи Евро-2024
26 марта
Фанаты «Ювентуса» выразили соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
25 марта Фото
Матч между «Сочи» и ЦСКА пройдёт со зрителями
25 марта
Фанаты выдвинули ряд предположений о записках в блокноте Саутгейта
24 марта
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 13:25
Губит футбол не пиво......
lotsman
lotsman ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 13:12
Люди ходят на трибуны и с FAN ID, ничего страшного. Оформил паспорт и наслаждайся футболом.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:11
"С точки зрения коммерции и опыта, который болельщик получает на стадионе..........." - Интересно, какой же опыт получает болельщик на стадионе?
И вообще, речь, в этой статье, идёт исключительно о коммерции. Ни слова как это отразится на самом футболе, на порядке на трибунах..................
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:09
Отмените свой 56ьный закон FAN ID и верните людей на трибуны ! Нахрена нам ваше пиво ?! Люди ходят на футбольное зрелище ,а не для того ,что бы нажраться ! Нашли чем привлекать !
gja6jw5af5a5
gja6jw5af5a5
сегодня в 13:08
Конечно это будет выгодно для всех!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 