В РФС высказались о финансовой выгоде возвращения продажи пива на стадионах

Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин высказался на тему возможного возвращения продажи пива на стадионах.

С точки зрения коммерции и опыта, который болельщик получает на стадионе, это будет плюсом. Конечно, при условии аккуратного употребления напитка на арене.

С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая. Всё это можно посчитать: стоимость и себестоимость пива, сколько его можно продать, всё это умножить на посещаемость.

И мы, и клубы считали. Но доходы непосредственно от продажи не такие большие. А вот возможности для рекламы дадут больший эффект для клубов. Одно время производители пива играли очень значимую роль. Тогда были ограничения только по тому, где они могут рекламироваться, а где — нет. И это был один из очень сильных игроков на рынке. Так что надо смотреть, в каком формате потенциально может быть принят законопроект: просто продажи пива — это одно, но возможность его рекламировать — другая ситуация.