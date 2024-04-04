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Гендиректор «Спартака»: «Увидим по ходу сезона, останется ли Абаскаль»

сегодня, 08:27

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

Вчера московский клуб потерпел поражение от «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2). После возобновления сезона «красно-белые» выиграли одну игру из пяти.

Некорректно на данный момент отвечать про доверие. Сейчас Абаскаль наш тренер. Если вы спросите, довольны ли мы местом в таблице и результатом, очевидно, что не можем быть довольны. Я вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб.

О том, будет ли он тренировать до конца сезона

Увидим по ходу сезона.

О Джикии

Мы договорились, что вернёмся к разговору ближе к концу этой части сезона.

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Все комментарии
d1metras
d1metras
сегодня в 11:54
В принципе состав средненький,тренер так себе.. всех все устраивает.. в лукойле футболом не интересуются,спорт диру нужны только деньги,абаскаль с богом разговаривает,промес в тюрьме. Народная команда))) печально конечно все это...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:37
Вчера "Спартак" выложился по полной и показал свой максимум. Не забывайте, кто был у него в соперниках, поэтому поражению можно было не удивляться. В то же время для меня не явится откровением тот факт, что в ЛЮБОМ следующем матче команда просядет и будет играть без такой самоотдачи, которую мы видели вчера. Не следует при этом забывать, что самоотдача не панацея от будущих неудач, нужно что-то другое для постоянной результативной игры. А вот это "что-то другое" неведомо никому, в том числе тренеру, игрокам и нам, зрителям.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:22
Я думаю, что такого ценного кадра как Абаскаль надо оставлять в Спартаке!!!
Он устраивает всех... ну кроме самих спартачей.
У Спартака лучшее руководство в нашем футболе, причём не важно кто по фамилии руководит командой важно, что выбранная стратегия больше 20 лет назад неизменна.
Ведь по мнению Заремы главное не чемпионство и результаты, главное популярность, причем не важно какая.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Zenit 1980 (раскрыть)
сегодня в 11:17
Поправлю тебя, он не "мусье" Абаскаль, а дон Гилерме. Понял? А в остальном все верно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:03
Мазохисты ,блин ! А может просто тупые ?!
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 10:53, ред.
А говорили, что все проблемы СпаМ от Федуна и Заремы. Но нет, остались еще люди в руководстве цель которых, видимо, окончательно превратить собственный клуб в "крепкого середняка ",и это в лучшем случае. Неужели ГенДиректору не понять, что "мусье" Абаскаль сам то уже давно ментально из команды ушел ? Цели добиваться с клубом каких либо успехов у него явно не в приоритете. Создаётся впечатление , что в данный момент "рыжий" использует Спам как полигон для проверки/обкатки своих самых безумных идей, и действует по принципу - после меня хоть потоп. Гнать это чудо нужно было еще в зимнюю паузу. Да и сейчас не поздно. Вон Ивич освободился, явно был бы получше Гильермо.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 10:48
Ну всё - Абаскалим!
Интерес
Интерес ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 10:34
Он ещё только "В начале славных дел",надо потерпеть...
Интерес
Интерес ответ Hauptman (раскрыть)
сегодня в 10:34
"Тренер,устраивающий конкурентов"???
Интерес
Интерес ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:33
Романцева уже поздно,да и дураком он не был никогда.С таким руководством.Я же предполагал,что Федуна болельщики ещё вспоминать будут,как человека,любившего футбол и своё детище.Но характер и воспитание политработника (и свалившиеся безумные деньги) его сгубили,с одной стороны властность,а с другой-удивительная способность терпеть вокруг себя неумех и подхалимов.
А нынешние-КТО?Они хоть сами ходят на матчи "Спартака"???
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:32
его и приглашать не надо было
Интерес
Интерес
сегодня в 10:29
То есть,этого "ёжика" хрен голыми руками возьмёшь,или-"ни словечка в простоте".
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 10:16
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 10:14
    Надо всех вымести из Спартака и пригласить для решения вопроса Романцева.
    tnp4th74e6f3
    tnp4th74e6f3
    сегодня в 09:12
    Сейчас не время что-то менять, для этого есть межсезонье
    Hauptman
    Hauptman
    сегодня в 09:08
    Хороший тренер, нужно оставить.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 08:47
    До конца сезона реальная картина
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:41
    - До конца сезона Олег Малышев останется генеральным директором??
    - Увидим по ходу сезона....
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 08:37
    За 2 года не исправил почему дальше должно быть иначе?
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:35
    будем пристально за ним наблюдать !
    может, убежит
    может, нет
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan
    сегодня в 08:29
    Спартак все равно пригласит нового тренера.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 08:28
    Не останется, даже к бабке гадалке не ходить .
    Гость
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