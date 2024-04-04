Гендиректор «Спартака»: «Увидим по ходу сезона, останется ли Абаскаль»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.
Вчера московский клуб потерпел поражение от «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2). После возобновления сезона «красно-белые» выиграли одну игру из пяти.
Некорректно на данный момент отвечать про доверие. Сейчас Абаскаль наш тренер. Если вы спросите, довольны ли мы местом в таблице и результатом, очевидно, что не можем быть довольны. Я вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб.
О том, будет ли он тренировать до конца сезона
Увидим по ходу сезона.
О Джикии
Мы договорились, что вернёмся к разговору ближе к концу этой части сезона.
Он устраивает всех... ну кроме самих спартачей.
У Спартака лучшее руководство в нашем футболе, причём не важно кто по фамилии руководит командой важно, что выбранная стратегия больше 20 лет назад неизменна.
Ведь по мнению Заремы главное не чемпионство и результаты, главное популярность, причем не важно какая.
Он устраивает всех... ну кроме самих спартачей.
У Спартака лучшее руководство в нашем футболе, причём не важно кто по фамилии руководит командой важно, что выбранная стратегия больше 20 лет назад неизменна.
Ведь по мнению Заремы главное не чемпионство и результаты, главное популярность, причем не важно какая.