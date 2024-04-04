«Спартак» не платит зарплату Промесу

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сегодня, 08:55

Генеральный директор «Спартака» сообщил, что клуб в данный момент не платит зарплату нападающему .

Мы недовольны тем, что в силу обстоятельств он не с командой. Какие-то санкции могут быть применены. По условиям контракта он не получает зарплату, если не с командой.