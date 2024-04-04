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«Спартак» не платит зарплату Промесу

сегодня, 08:55

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что клуб в данный момент не платит зарплату нападающему Квинси Промесу.

Мы недовольны тем, что в силу обстоятельств он не с командой. Какие-то санкции могут быть применены. По условиям контракта он не получает зарплату, если не с командой.

Футболист в середине марта был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сейчас он находится в тюрьме в ОАЭ. В феврале суд Амстердама признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:54
Наверное операция по избавлению Спартака от Промеса самая качественная за последние лет так двадцать.
Всё было продумано заранее, а иначе ни одно бы руководство клуба в здравом уме не вывезло бы игрока зарубеж зная, что тот осуждён в другой стране.
9jdyxqt7ras3
9jdyxqt7ras3
сегодня в 11:47
Тут впору ещё с него денюжку взыскать.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 10:47
Конечно не платит - это называется "подогрев"
adekvat
adekvat
сегодня в 10:36
Спартак платит зарплату Промесу сухарями.
Аксинья
Аксинья ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:29
На казённых харчах))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:18
Зато когда он в Тарасовке шкерился ,кричали, что за легенду пасть порвём всем! А сейчас ему в тюряге кушать нечего, окромя баланды...
drug01
drug01
сегодня в 10:17
А почему ему надо платить???
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 10:08
Пускай ему платит колумбийский наркокартель
lotsman
lotsman ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 09:39
Не выплатят. По условию контракта, если игрок, без ведома клуба, самовольно покидает расположение и не работает с командой, он ничего не получает. С него могут потребовать, за нарушение контракта.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:36, ред.
Справедливо, а за что ему платить? За то что сидить в тюрьме?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:35
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:32
Кинули местного уголовникова.... Но когда выйдет по адвокату все выплатят...
happy 50
happy 50
сегодня в 09:15
Ему уже надо привыкать к тюремной жизни
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:09
АХАХА вы еще оштрафуйте его!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:08
Нет игры, нет зряплаты. Справедливо...
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