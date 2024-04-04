«Спартак» не платит зарплату Промесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что клуб в данный момент не платит зарплату нападающему Квинси Промесу.
Мы недовольны тем, что в силу обстоятельств он не с командой. Какие-то санкции могут быть применены. По условиям контракта он не получает зарплату, если не с командой.
Футболист в середине марта был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сейчас он находится в тюрьме в ОАЭ. В феврале суд Амстердама признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения.
Всё было продумано заранее, а иначе ни одно бы руководство клуба в здравом уме не вывезло бы игрока зарубеж зная, что тот осуждён в другой стране.
Всё было продумано заранее, а иначе ни одно бы руководство клуба в здравом уме не вывезло бы игрока зарубеж зная, что тот осуждён в другой стране.