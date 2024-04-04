В «Витессе» высоко оценили риск лишения лицензии

Новый временный директор «Витесса» Эдвин Рейнтьес рассказал о своей задаче в клубе.

Я здесь с одной целью — попытаться убедить лицензионный комитет в том, что «Витесс» должен продолжить существовать. Нам просто нужно сохранить эту лицензию.

Цель состоит в том, чтобы сохранить эту лицензию. Такая задача является главной. В противном случае это не имеет смысла, потому что тогда «Витесс» перестанет существовать.