В «Витессе» высоко оценили риск лишения лицензии

Новый временный директор «Витесса» Эдвин Рейнтьес рассказал о своей задаче в клубе.
Я здесь с одной целью — попытаться убедить лицензионный комитет в том, что «Витесс» должен продолжить существовать. Нам просто нужно сохранить эту лицензию.
Цель состоит в том, чтобы сохранить эту лицензию. Такая задача является главной. В противном случае это не имеет смысла, потому что тогда «Витесс» перестанет существовать.
На вопрос о том, какова вероятность того, что «Витесс» перестанет существовать перед следующим сезоном, Рейнтьес ответил так:
Шанс довольно высок. В противном случае они бы не попросили меня решить эту проблему. Если вам нужно так много времени, чтобы сохранить лицензию, значит, что-то идёт не так. «Витесс» основан в 1892 году, но лицензионный комитет смотрит на факты. А не на историю с чувствами.