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В «Витессе» высоко оценили риск лишения лицензии

сегодня, 16:58

Новый временный директор «Витесса» Эдвин Рейнтьес рассказал о своей задаче в клубе.

Я здесь с одной целью — попытаться убедить лицензионный комитет в том, что «Витесс» должен продолжить существовать. Нам просто нужно сохранить эту лицензию.

Цель состоит в том, чтобы сохранить эту лицензию. Такая задача является главной. В противном случае это не имеет смысла, потому что тогда «Витесс» перестанет существовать.

На вопрос о том, какова вероятность того, что «Витесс» перестанет существовать перед следующим сезоном, Рейнтьес ответил так:

Шанс довольно высок. В противном случае они бы не попросили меня решить эту проблему. Если вам нужно так много времени, чтобы сохранить лицензию, значит, что-то идёт не так. «Витесс» основан в 1892 году, но лицензионный комитет смотрит на факты. А не на историю с чувствами.

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Витесс
Перевод с espn.nl
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:40
жалко клуб, там сам Слуцкий работал !
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:15
Топить нужно до конца, но в пределах закона
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:06
Да и плевать на проблемы Витесса.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:01
В общем можно сказать и так - "в Витессе запахло жаренным"...)
Вещий
Вещий
сегодня в 17:01
нужно как то договариваться с комиссией.... жаль будет если клуб с такой историей прекратит существование.
Гость
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