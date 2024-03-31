Мохеби: «Иногда плачу за опоздания на тренировки»

Нападающий «Ростова» рассказал о соблюдении дисциплины в команде.

Были ли у меня проблемы со сладким или алкоголем? Вообще нет. До перехода в «Ростов» я соблюдал те же требования. Когда появился в команде, тренер сказал: «Да ты в отличной форме!»

Знаю ли тех, кто периодически нарушает режим? Таких нет. Каждый в «Ростове» должен соблюдать режим. Если ты нарушаешь правила, то платишь штраф, а потом тебя нет в заявке.

Платил ли я штрафы в «Ростове»? Да. Иногда плачу за опоздания на тренировки.