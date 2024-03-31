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Мохеби: «Иногда плачу за опоздания на тренировки»

сегодня, 12:56

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал о соблюдении дисциплины в команде.

Были ли у меня проблемы со сладким или алкоголем? Вообще нет. До перехода в «Ростов» я соблюдал те же требования. Когда появился в команде, тренер сказал: «Да ты в отличной форме!»

Знаю ли тех, кто периодически нарушает режим? Таких нет. Каждый в «Ростове» должен соблюдать режим. Если ты нарушаешь правила, то платишь штраф, а потом тебя нет в заявке.

Платил ли я штрафы в «Ростове»? Да. Иногда плачу за опоздания на тренировки.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:06
хороший, но своеобразный спортсмен ! )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:50
Хороший игрок. Выделяется в Ростове своим напором, физической подготовкой, да и техника на высоте...
Футболтус
Футболтус
сегодня в 13:31
С Валерой не забалуешь)) Казну нужно пополнять
8xhkdtjeb77g
8xhkdtjeb77g
сегодня в 13:27
Да, Мохеби супер парень, иногда плачет...
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