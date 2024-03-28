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Тонали предъявлены новые обвинения

сегодня, 20:42

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула новые обвинения против хавбека «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Сообщается, что футболиста подозревают в совершении 50 ставок на футбольные матчи с 12 августа по 12 октября 2023 года. Итальянец должен дать ответ на обвинения до 5 апреля.

В заявлении «сорок» сказано:

«Ньюкасл» признает предъявленное Тонали обвинение в недопустимом поведении, связанное с предполагаемыми нарушениями правил игры на тотализаторе. Сандро продолжает сотрудничать со следствием и по‑прежнему пользуется полной поддержкой со стороны клуба.

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Все комментарии
s3x66mbssgu3
s3x66mbssgu3
сегодня в 23:54
Специально сливал что-ли?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 23:07
Можно поставить крест на карьере
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:26
Да есть такое дело. Любитель прибыли .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:11
Хорош, итальянская ассоциация отстранила его за ставки во время контракта с "Миланом", теперь английская отстранит за ставки во время контракта с "Ньюкаслом"))

Даже регулярные баны английских игроков за ставки, в отличие от итальянских, не остановили дурачка. Вангую, тут ещё год минимум прилетит, да и то, если они ему время итальянского бана зачтут, хотя это уже другое преступление))

Надеюсь, он как следует развёл саудитов и зарплата ему регулярно капает. Не удивлюсь, если и сейчас через посредников от так же ставит регулярно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:04
Получается хотел заработать и не дали))) Азарт однако
Гость
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