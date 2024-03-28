Тонали предъявлены новые обвинения

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула новые обвинения против хавбека «Ньюкасла» Сандро Тонали.
Сообщается, что футболиста подозревают в совершении 50 ставок на футбольные матчи с 12 августа по 12 октября 2023 года. Итальянец должен дать ответ на обвинения до 5 апреля.
В заявлении «сорок» сказано:
«Ньюкасл» признает предъявленное Тонали обвинение в недопустимом поведении, связанное с предполагаемыми нарушениями правил игры на тотализаторе. Сандро продолжает сотрудничать со следствием и по‑прежнему пользуется полной поддержкой со стороны клуба.
Даже регулярные баны английских игроков за ставки, в отличие от итальянских, не остановили дурачка. Вангую, тут ещё год минимум прилетит, да и то, если они ему время итальянского бана зачтут, хотя это уже другое преступление))
Надеюсь, он как следует развёл саудитов и зарплата ему регулярно капает. Не удивлюсь, если и сейчас через посредников от так же ставит регулярно.
Даже регулярные баны английских игроков за ставки, в отличие от итальянских, не остановили дурачка. Вангую, тут ещё год минимум прилетит, да и то, если они ему время итальянского бана зачтут, хотя это уже другое преступление))
Надеюсь, он как следует развёл саудитов и зарплата ему регулярно капает. Не удивлюсь, если и сейчас через посредников от так же ставит регулярно.