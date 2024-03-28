Тонали предъявлены новые обвинения

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сегодня, 20:42

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула новые обвинения против хавбека «Ньюкасла» .

Сообщается, что футболиста подозревают в совершении 50 ставок на футбольные матчи с 12 августа по 12 октября 2023 года. Итальянец должен дать ответ на обвинения до 5 апреля.

В заявлении «сорок» сказано: