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«Трабзонспор» проведёт без зрителей 6 матчей

сегодня, 20:51

«Трабзонспор» наказан Турецкой федерацией футбола за массовую драку после игры с «Фенербахче» (2:3).

Клуб будет вынужден провести 6 ближайших матчей без зрителей и выплатить штраф в размере 3 миллионов лир (около 87 тысяч евро).

Работник тренерского штаба «Трабзонспора» Эгемен Коркмаз был дисквалифицирован на 1 игру за участие в драке, аналогичное наказание коснулось и футболистов «Фенербахче» Джейдена Остервольде и Ирфана Эгрибаята.

«Трабзонспор» отреагировал в соцсетях на решение федерации недовольством.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 21:34
По делу получили наказание. Раз не могут усмирить своих фанатов-хулиганов, пусть тогда играют при пустых трибунах.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:14
Для кого играют? Может им в бои без правил перейти...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:12
И под руководством работника штаба началась потасовка... правильно, если не можешь предотвратить, то нужно возглавить....
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