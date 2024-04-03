«Трабзонспор» проведёт без зрителей 6 матчей

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сегодня, 20:51

«Трабзонспор» наказан Турецкой федерацией футбола за массовую драку после игры с «Фенербахче» (2:3).

Клуб будет вынужден провести 6 ближайших матчей без зрителей и выплатить штраф в размере 3 миллионов лир (около 87 тысяч евро).

Работник тренерского штаба «Трабзонспора» Эгемен Коркмаз был дисквалифицирован на 1 игру за участие в драке, аналогичное наказание коснулось и футболистов «Фенербахче» Джейдена Остервольде и Ирфана Эгрибаята.

«Трабзонспор» отреагировал в соцсетях на решение федерации недовольством.