«Тоттенхэм» попытается подписать игрока «Фейеноорда»

«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.
Главный тренер «шпор» Анге Постекоглу желает видеть в составе лондонского клуба результативного центрального нападающего.
На трансфер «Тоттенхэм» готов потратить до 60 миллионов евро.
В 27 матчах Эредивизии Хименес забил 21 гол и отдал 4 ассиста.
Желание Тоттенхэма приобрести Хименеса понятно, игрок проводит сильный сезон и шпорам нужен игрок по типажу Кейна и Хименес подходит этому профилю
Желание Тоттенхэма приобрести Хименеса понятно, игрок проводит сильный сезон и шпорам нужен игрок по типажу Кейна и Хименес подходит этому профилю