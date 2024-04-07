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«Тоттенхэм» попытается подписать игрока «Фейеноорда»

вчера, 13:21

«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.

Главный тренер «шпор» Анге Постекоглу желает видеть в составе лондонского клуба результативного центрального нападающего.

На трансфер «Тоттенхэм» готов потратить до 60 миллионов евро.

В 27 матчах Эредивизии Хименес забил 21 гол и отдал 4 ассиста.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:33
В этом сезоне Эрадивизии, после ужасного спада Аякса, борьбу за чемпионство разыграли ПСВ и Фейеноорд, и если команда Петера Боша провела практически идеальный сезон, то команде Арне Слота нехватило стабильности. Но все же Фейеноорд заслуживает похвалы, а отдельно отмечу четверых....Тимбер, Стенгс, Минтей и Хименес. Думаю все они готовы переходить в топ чемпионаты, хотя Минтей и так принадлежит Ньюкаслу, и думаю следующий сезон уже будет в составе сорок.
Желание Тоттенхэма приобрести Хименеса понятно, игрок проводит сильный сезон и шпорам нужен игрок по типажу Кейна и Хименес подходит этому профилю
23zvdav3uuem
23zvdav3uuem
вчера в 14:05
Забивной игрок, но то в Нидерландах.
Neuron0020
Neuron0020 ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 13:28
Есть же умные люди, вот о них и говорю: лайки под моим комментарием — Так Себе Аналитик, ПЕТЛЯ, Шуnя771 и particular. Это разные люди, а не мои дополнительные аккаунты. Вы все их знаете давным-давно. Они поняли ситуацию и выбрали правду - дав согласие.
drug01
drug01
вчера в 13:22
Центр нападения им просто необходим!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:22
Хименес вполне может играть в АПЛ. Тоттенхэм подходит.
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