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Три топ-клуба интересуются нападающим «Лейпцига»

вчера, 11:26

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, в подписании форварда заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Наполи».

Сумма отступных за Шешко составляет 50 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:26
Нет уж, лучше Нкетия оставить, чем покупать Шешко
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 15:51
Это тот, который в матчах с Реалом на пару с Опендой запорол просто все моменты?
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:21
Хорошо бы его в Арсенал. Хороший игрок.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:25
Возможно не хуже Холанда, все таки подбирали такого игрока для последующей продажи.
В Серии А он бы скорее всего заиграл.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:50
Хороший нап, но не топ думаю. Много транжирит моментов
galem72
galem72
вчера в 11:35
Типичный представитель Булловской системы. Вложились в талантливого парня деньгами, направили по нужному курсу развития и на выходе получили готовый дорогой трансфер.
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