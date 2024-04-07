Три топ-клуба интересуются нападающим «Лейпцига»

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко может продолжить карьеру в топ-клубе.
По данным источника, в подписании форварда заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Наполи».
Сумма отступных за Шешко составляет 50 млн евро.
Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко может продолжить карьеру в топ-клубе.
По данным источника, в подписании форварда заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Наполи».
Сумма отступных за Шешко составляет 50 млн евро.
В Серии А он бы скорее всего заиграл.
В Серии А он бы скорее всего заиграл.