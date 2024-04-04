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«Спартак» намерен продать Кейта Бальде из-за высокой зарплаты

сегодня, 17:34

Нападающий Кейта Бальде, скорее всего, покинет «Спартак».

По данным источника, в московском клубе не рассчитывают на форварда. «Красно-белые» будут искать варианты с продажей футболиста, если он вернётся из аренды в «Эспаньоле». Причиной является высокая заработная плата игрока, которая составляет около 2 млн евро.

Напомним, что Кейта Бальде выступает на правах аренды за «Эспаньол». У испанского клуба есть опция выкупа нападающего.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ал373737 (раскрыть)
сегодня в 18:20, ред.
Подававший большие надежды на заре своей карьеры Бальде большинство карьеры провёл в арендах и с каждым годом играл всё хуже и хуже и перед приходом в Спартак вылетел с Кальяри в Серию В.
А сейчас он где играет? В сегунде, а не в Ла лиге.
Так и хочется спросить, а что его в высшие девизионы даже в средние команды никто не взял и даже в стан аутсайдеров?
Кстати сколько голов Бальде забил в сегунде за 18 матчей?
0 зеро
Да и в сборной Сенегала он никогда не был основным и в решающих матчах на него никогда не рассчитывали.
По вашей логике во всех командах были тренеры дилетанты, а Бальде весь из себя звезда мирового уровня.
Так, что я не ошибаюсь Бальде деградировал за последние годы и превратился в пустышку, но зато в Спартаке с большой зарплатой.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:09
Ну и чем Балда хуже бездаря Медины? ну вот Чем?. Промеса нет. 5ба невнятен. Угальде и Соболев? Но варианты ротации нужны в любом случае. А Вингер летом нужен также остро как и опорник.
fjhpe5t9hzda
fjhpe5t9hzda
сегодня в 18:00
Надо было решать раньше когда брали теперь будет трудно найти замену
Ал373737
Ал373737 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:55
Думаю, что вы ошибаетесь. К каждому игроку нужен подход и каждому игроку нужно определить роль на поле, при которой будет максимальный кпд! Вспомните промеса после его возвращения, он был тоже посредственным в то время
Ал373737
Ал373737
сегодня в 17:52
А кто-то ему дал шанс раскрыться?! Медина деревянный и то получает игровое время, хотя его уровень чемпионат водокачки!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:46
а зачем было давать высокую зарплату? и главное за что и кому так деньги не свои, а Лукойловские миллиарды
sihafazatron
sihafazatron ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:42
кто еще щас перейдет в Спартак? Только посредственные игроки...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:39
А сколько было шума хотя сразу было понятно, что Бальде пустышка.
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