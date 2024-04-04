«Спартак» намерен продать Кейта Бальде из-за высокой зарплаты

Нападающий Кейта Бальде, скорее всего, покинет «Спартак».
По данным источника, в московском клубе не рассчитывают на форварда. «Красно-белые» будут искать варианты с продажей футболиста, если он вернётся из аренды в «Эспаньоле». Причиной является высокая заработная плата игрока, которая составляет около 2 млн евро.
Напомним, что Кейта Бальде выступает на правах аренды за «Эспаньол». У испанского клуба есть опция выкупа нападающего.
А сейчас он где играет? В сегунде, а не в Ла лиге.
Так и хочется спросить, а что его в высшие девизионы даже в средние команды никто не взял и даже в стан аутсайдеров?
Кстати сколько голов Бальде забил в сегунде за 18 матчей?
0 зеро
Да и в сборной Сенегала он никогда не был основным и в решающих матчах на него никогда не рассчитывали.
По вашей логике во всех командах были тренеры дилетанты, а Бальде весь из себя звезда мирового уровня.
Так, что я не ошибаюсь Бальде деградировал за последние годы и превратился в пустышку, но зато в Спартаке с большой зарплатой.
А сейчас он где играет? В сегунде, а не в Ла лиге.
Так и хочется спросить, а что его в высшие девизионы даже в средние команды никто не взял и даже в стан аутсайдеров?
Кстати сколько голов Бальде забил в сегунде за 18 матчей?
0 зеро
Да и в сборной Сенегала он никогда не был основным и в решающих матчах на него никогда не рассчитывали.
По вашей логике во всех командах были тренеры дилетанты, а Бальде весь из себя звезда мирового уровня.
Так, что я не ошибаюсь Бальде деградировал за последние годы и превратился в пустышку, но зато в Спартаке с большой зарплатой.