«Спартак» намерен продать Кейта Бальде из-за высокой зарплаты

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сегодня, 17:34

Нападающий , скорее всего, покинет «Спартак».

По данным источника, в московском клубе не рассчитывают на форварда. «Красно-белые» будут искать варианты с продажей футболиста, если он вернётся из аренды в «Эспаньоле». Причиной является высокая заработная плата игрока, которая составляет около 2 млн евро.

Напомним, что Кейта Бальде выступает на правах аренды за «Эспаньол». У испанского клуба есть опция выкупа нападающего.