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Де Дзерби — главный кандидат на замену Тен Хага в МЮ

вчера, 16:29

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби — основной претендент на замену Эрика Тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» будут искать нового главного тренера, если команда не добудет путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Все комментарии
happy 50
happy 50
вчера в 19:31
Чем так хорош Де Дзерби?Один выигранный трофей.10 место с Брайтоном.Чем он лучше Поттера,провалившегося в Челси.Только и слышно его фамилию.У итальянца в команде работают гении маркетинга.То Бавария,то Ливерпуль,сейчас МЮ.Даже Тен Хааг большего добился и все равно оказался несостоятельный.
112910415
112910415
вчера в 17:46
определились, получается !
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:04
Вот он и отправит Мю в шип
galem72
galem72
вчера в 16:59
"...если команда не добудет путёвку в ЛЧ на следующий сезон..."

Улыбнуло! ))
Каким местом неиграющий коллектив сможет нагнать как минимум 12 очков отставания от 4 места за 7 игр до конца сезона? 8 игру 31 тура с соседним Ливерпулем не берём в расчёт, потому что шансов взять в ней 3 балла практически нет.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:51
Видимо МЮ устраивает быть середняком.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:35
Его вроде и в Ливерпуль сватали
f62xznhsucqz
f62xznhsucqz
вчера в 16:31
Похоже это самый вероятный вариант развития событий.
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