Де Дзерби — главный кандидат на замену Тен Хага в МЮ

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вчера, 16:29

Главный тренер «Брайтона» — основной претендент на замену в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» будут искать нового главного тренера, если команда не добудет путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.