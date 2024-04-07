Де Дзерби — главный кандидат на замену Тен Хага в МЮ

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби — основной претендент на замену Эрика Тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» будут искать нового главного тренера, если команда не добудет путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби — основной претендент на замену Эрика Тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» будут искать нового главного тренера, если команда не добудет путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Улыбнуло! ))
Каким местом неиграющий коллектив сможет нагнать как минимум 12 очков отставания от 4 места за 7 игр до конца сезона? 8 игру 31 тура с соседним Ливерпулем не берём в расчёт, потому что шансов взять в ней 3 балла практически нет.
Улыбнуло! ))
Каким местом неиграющий коллектив сможет нагнать как минимум 12 очков отставания от 4 места за 7 игр до конца сезона? 8 игру 31 тура с соседним Ливерпулем не берём в расчёт, потому что шансов взять в ней 3 балла практически нет.