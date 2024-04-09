Рубиалеса вызвали в суд 29 апреля для дачи показаний

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вчера, 20:39

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вызван для дачи показаний 29 апреля.

В отношении функционера проводится расследование в связи с передачей права проведения Суперкубка Испании Саудовской Аравии при посредничестве компании Kosmos Group, принадлежащей экс-футболисту «Барселоны» Жерару Пике. Также следствие подозревает нарушения при заключении контрактов на выполнение работ на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, где проходил недавний финал Кубка страны.

Суд принял к рассмотрению жалобу, поданную на Рубиалеса и Пике с обвинением в коррупции в бизнесе и несправедливом управлении, которую подал глава национального центра подготовки футбольных тренеров Мигель Анхель Галан в 2022 году.

Помимо Рубиалеса, под следствие попали ещё несколько человек.