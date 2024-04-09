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Рубиалеса вызвали в суд 29 апреля для дачи показаний

вчера, 20:39

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес вызван для дачи показаний 29 апреля.

В отношении функционера проводится расследование в связи с передачей права проведения Суперкубка Испании Саудовской Аравии при посредничестве компании Kosmos Group, принадлежащей экс-футболисту «Барселоны» Жерару Пике. Также следствие подозревает нарушения при заключении контрактов на выполнение работ на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, где проходил недавний финал Кубка страны.

Суд принял к рассмотрению жалобу, поданную на Рубиалеса и Пике с обвинением в коррупции в бизнесе и несправедливом управлении, которую подал глава национального центра подготовки футбольных тренеров Мигель Анхель Галан в 2022 году.

Помимо Рубиалеса, под следствие попали ещё несколько человек.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:25
Чтож там за поцелуй такой волшебный был с этой несчастной Эрмосо....что испанские судейские женщины не дают парню покоя...и всё требуют показаний...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:12
Когда суд, наконец, разберётся, почему Пикеша получил 10 миллионов за посреднические услуги (похоже на банальный распил на двоих), Шакира, и, возможно, один коротышка будут его навещать довольно долго в местах неуютного уединения))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:55
Когда уже закончатсЯ эти разборки,слишком всё затянуто!
Гость
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