Пеп устал от побед с «Сити», возможный преемник Клоппа – Аморим. В топ-клубах АПЛ назрел тренерский вопрос

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сегодня, 22:20

Решают его по-разному.

«Ливерпуль» выбирает преемника

Главный вопрос, который мучал мерсисайдцев с тех пор, как Клопп объявил об уходе по окончании сезона, – кто займёт его место. Основным кандидатом видели Хаби Алонсо. Предполагалось, что специалист сможет продолжить вектор, который заложил Юрген. Тем более испанец провёл несколько лет игровой карьеры в «Ливерпуле», а в «Байере» набрался опыта работы тренером – решение идеальное во всех отношениях. Только сам Хаби предпочёл задержаться в Леверкузене.

И тогда основным кандидатом стал Рубен Аморим. Специалист набрался опыта в родном чемпионате Португалии, а теперь вернул «Спортинг» в лидеры первенства, идёт к чемпионству. Лиссабонцы застрахованы от непредвиденной потери контрактом до 2026 года – по нему зарубежным клубам придётся заплатить за коуча 20 млн евро. Для грандов ценник скромнее – 10 млн.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, с самим Аморимом «красные» уже достигли устной договорённости и собираются заключить контракт до 2027 года. Однако, как сообщает Джеймс Пирс из The Athletic, никакого соглашения в данный момент нет.

«Арсенал» доверяет Артете

Пока «Ливерпуль» перестраивается, «Арсенал» копит силы при Микеле Артете. Испанским менеджером полностью довольны – несмотря на скепсис, молодой тренер вернул «канониров» в список претендентов на чемпионство, добрался до 1/4 финала ЛЧ . Устойчивый прогресс есть, имеется и молодой качественный костяк. Ничего менять в этом проекте не надо – лишь точечно улучшать.

Одно из таких улучшений – продление контракта с наставником. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года, а в ближайшее время за топ-специалистами будут охотиться как минимум «Бавария» и «Барселона». Лондонцы собираются подстраховаться. Между клубом и тренером тёплые отношения. Микель не собирается даже думать об уходе, его не интересуют другие клубы. Скоро собираются начать переговоры – речь пойдёт о долгосрочном контракте.

Время Гвардиолы в «Сити» подходит к концу

Никаких инсайдов нет, но такой вывод напрашивается чисто логически. «Сити» и так проект, в котором Пеп задержался дольше, чем где-либо ещё. Испанец любит уходить вовремя – поэтому ни в «Барсе», ни в «Баварии» не продержался дольше 4 лет. В Манчестере его удерживал незакрытый гештальт – в клубе развернули полномасштабный проект, испанца поставили во главе ради доминации в АПЛ и победы в ЛЧ . Пеп не мог уйти, не отплатив им.

И осенью 2022 года ходили слухи, что тренер сомневается, продлевать ли контракт. В конце концов, решил попробовать ещё раз – в итоге клуб взял-таки требл. Гештальт закрыт, сейчас «горожане» рубятся во всех турнирах уже в статусе гегемонов. В своё удовольствие. Так, Пеп планирует укрепить команду в еврокубках, пободаться на прощание с Клоппом, проверить готовность Артеты конкурировать с сильнейшими. После этого у Гвардиолы просто не останется дел в Англии. И можно будет, наконец, воссоединиться с семьёй. В порядке бреда – вернуться в родную «Барсу», чтобы навести порядок.

«Тоттенхэм» доволен перспективами при Постекоглу

Вроде и стоит сомневаться в стабильности «шпор» при Постекоглу – команда лихо начала, но быстро сникла и упала на окраину топ-5, лихорадить перестало лишь недавно. С другой стороны – лондонцы идут четвёртыми, отставание в 10-11 очков от топ-3 ни о чём не говорит, просто та троица мчится на совершенно других скоростях.

Надо сделать несколько оговорок. Во-первых, «шпоры» ещё год назад не знали, ждёт ли их хоть что-то хорошее. Во-вторых, рискнули с назначением тренера без опыта работы в топ-клубах. В-третьих, потеряли главного бомбардира Харри Кейна. И тогда «Тоттенхэм» играет совсем другими красками.

У Анге всё идёт своим чередом, нет конфликтов с руководством, есть длительный контракт. Плюс боссы готовы тратить деньги на усиление, что показало предыдущее летнее трансферное окно. Так что и вероятность отставки минимальна – австралиец продолжит собирать из «Тоттенхэма» претендента на трофеи.

МЮ опирается на полумеры в вопросе с тен Хагом

Манкунианцев серьёзно лихорадит, тен Хаг ничего с этим не может поделать. В последних 6 турах у команды 1 победа (2:0 с «Эвертоном»), упущенная победа с «Брентфордом», потерянные очки с «Челси» и «Фулхэмом», заслуженное поражение в дерби. Разве что за ничью с лидерами АПЛ – «Ливерпулем» – браво. Правда, и там стабильности не было даже близко.

Понятно, что частично эту лихорадку можно списать на кадровые проблемы – но очевидна и вина тен Хага, нет никакого прогресса на дистанции последних месяцев. И самое печальное, что туманна позиция руководства в отношении наставника. Вроде, новый совладелец Джимм Рэтклифф и доверяет голландцу – сообщается, что тот точно останется до окончания сезона.

Но параллельно появляются слухи о поиске претендентов на смену – в ходе обсуждений затрагивались кандидатуры Гарета Саутгейта, Грэма Поттера, Роберто Де Дзерби, Томаса Франка, Томаса Тухеля, Хулена Лопетеги, Зинедина Зидана, того же Аморима и Юлиана Нагельсманна. Сам тен Хаг заявляет, что у него нет сомнений, что он останется и на следующий сезон. Ещё сообщается, что судьба менеджера зависит от результатов борьбы за ЛЧ .

Пока предположим, что «Юнайтед» зацепятся за еврокубки, владельцы решат ещё последить за менеджером и проведут насыщенную трансферную кампанию. В принципе, как всегда.