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Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

сегодня, 18:35
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Мёнхенгладбахская «Боруссия» уступила дортмундской «Боруссии» в матче 29-го тура Бундеслиги (1:2).

На 22-й минуте гол Марселя Забитцера вывел гостей вперёд. На 28-й австриец сделал дубль, реализовав пенальти. Максимилиан Вебер на 36-й забил единственный мяч хозяев поля во встрече. На 55-й за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий «чёрно-жёлтых» Карим Адейеми.

«Боруссия» М занимает 11-е место в чемпионате Германии, имея в активе 31 очко. Дортмундский клуб располагается на 5-й строчке с 56 баллами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:24
согласно табели о рангах )
Squirrel96
Squirrel96 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 20:19
Спасибо, исправили.
Sigurd Ring
Sigurd Ring
сегодня в 19:54
Одноклубники - это игроки из одного клуба.
А клубы с одинаковым названием - это клубы-тёзки или однофамильцы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:43
Следовало ожидать именно такого исхода.
Гость
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