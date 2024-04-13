Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

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сегодня, 18:35

Мёнхенгладбахская «Боруссия» уступила дортмундской «Боруссии» в матче 29-го тура Бундеслиги (1:2).

На 22-й минуте гол Марселя Забитцера вывел гостей вперёд. На 28-й австриец сделал дубль, реализовав пенальти. Максимилиан Вебер на 36-й забил единственный мяч хозяев поля во встрече. На 55-й за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий «чёрно-жёлтых» Карим Адейеми.

«Боруссия» М занимает 11-е место в чемпионате Германии, имея в активе 31 очко. Дортмундский клуб располагается на 5-й строчке с 56 баллами.